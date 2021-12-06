В Орловской области пьяный чиновник с женой напали на гаишников с кулаками

Чиновник из Орловской области напал с кулаками на гаишников Фото: Архив "КП"

Пьяная выходка довела орловского чиновника, а заодно и его жену, до уголовного дела. Замглавы администрации Новосильского района сел нетрезвый за руль, а когда его остановили гаишники, напал на них с кулаками.

Сам инцидент произошел 2 декабря в городе Новосиле. Первый зам главы местной администрации после застолья с алкогольным возлиянием ехал по своим делам, с ним была жена. "Кортеж" остановил патруль ДПС. Однако чиновника законные претензии полицейских не устроили, начался конфликт. Сперва мужчина оскорблял гаишников, а затем пустил в ход и кулаки. На подмогу благоверному пришла его нетрезвая супруга, пытавшаяся надавать тумаков полицейским, "обидевшим" ее мужа.

Вся эта сцена разыгралась на глазах у очевидцев. Теперь буйной чете придется ответить перед законом.

- В отношении первого заместителя главы администрации Новосильского района Орловской области, а также его супруги возбуждены уголовные дела о совершении ими преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 318 УК РФ и 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти), - сообщил "КП-Орел" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.