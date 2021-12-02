Игорь Артамонов проинспектировал строительство ФОКа в Липецке

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Руководитель региона Игорь Артамонов сегодня посетил площадку строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса. Его возводят в Липецке на улице Титова в рамках национального проекта «Демография».

Глава области обсудил с подрядчиком темпы работ. Сейчас на объекте ежедневно трудится около 40 рабочих. Частично завершили благоустройство территории, обустроили парковочные места, в том числе для инвалидов. Фасад обшили панелями светлых и гранитных оттенков. Строительный материал состоит из нескольких слоев и позволит защитить комплекс от теплопотерь. В здании полностью выполнена черновая отделка, смонтирована система отопления, завершается сборка теплового узла и монтаж инженерных сетей. В течение недели планируют приступить к чистовой отделке помещения.

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«Похожий комплекс мы уже открыли в Липецке, он пользуется спросом. Уверен, что и этот будет востребован. Поговорили с подрядчиком – обещает завершить работы весной», – прокомментировал Игорь Артамонов.

В здании оборудуют многофункциональный спортивный зал, бассейн, кабинет врача, раздевалки, административные и служебные помещения. Есть предложения открыть здесь зал для занятий единоборствами.

Рядом с новым ФОКом расположен спорткомплекс, где базируется областная комплексная школа олимпийского резерва, есть залы для бокса, дзюдо, волейбола, а также центр для восстановления спортсменов. Глава региона поручил руководителю областного управления физической культуры и спорта проанализировать перспективы развития спортивной инфраструктуры на прилегающей к ФОКу территории и проработать возможность создания здесь своего рода спортивного кластера.

«Территория неплохо подходит для строительства здесь небольшого современного многофункционального манежа. Рассмотрим этот вопрос, проведём расчёты. Это могло бы серьёзно расширить возможности липчан любого возраста для занятий спортом», – сказал руководитель региона.