«Ростелеком» в Орле выступил телекоммуникационным партнером круглого стола Фонда социального страхования

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Основными темами обсуждения стали: развитие цифровых сервисов соцстраха для маломобильных групп населения, страхование от несчастных случаев на производстве, переход на электронные листки нетрудоспособности. В беседе приняли участие представители регионального департамента здравоохранения, общественных организаций и ведущих СМИ области. При этом орловцы могли следить за ходом дискуссии в онлайн-режиме на сайте газеты «Комсомольская правда». Для организации видеотрансляции «Ростелеком» предоставил изданию интернет-канал на скорости 100 Мбит/с.

Марина Бака, коммерческий директор издания «Комсомольская правда в Орле»:

«Мы благодарны “Ростелекому” за помощь в проведении круглого стола, предоставление площадки, а самое главное – за качественное подключение к Сети. В режиме реального времени на сайте “Комсомольской правды” зрители трансляции узнали о важных проектах соцстраха и мерах господдержки, на которые они могут рассчитывать в рамках обязательного социального страхования. Также орловцы могли задать вопросы и получить на них ответы от руководителей профильных направлений».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Высокотехнологичная сеть передачи данных “Ростелекома” позволяет быстро и качественно организовать широкополосный доступ к интернету, обеспечивая возможность участникам крупных мероприятий вести онлайн-трансляции надлежащего качества».

При подключении фиксированного интернета от «Ростелекома» у корпоративных клиентов есть возможность подобрать тарифный план, который будет максимально соответствовать их потребностям. Так, например, провайдер поможет выбрать оптимальную скорость передачи данных в зависимости от количества рабочих мест, времени просмотра видеоконтента, перспектив подключения дополнительных сервисов.

Узнать подробнее об услугах для бизнеса можно на сайте «Ростелекома» и по бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

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