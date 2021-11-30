Игорь Маковский провел заседание штаба «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» по обеспечению надёжности электросетевого комплекса

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На данный момент режим повышенной готовности действует на территории 17 филиалов по причине мощного циклона, сопровождающегося дождем, сильным ветром до 25 метров в секунду и переходом температуры через ноль. Кроме того, на особый режим работы переведены «Орелэнерго», «Рязаньэнерго» и «Тулэнерго». Энергетики были заранее мобилизованы и оперативно реагируют на локальные нарушения электроснабжения. Генеральный директор поручил руководителям филиалов постоянно вести мониторинг метеорологической и оперативной обстановки, усилить взаимодействие с региональными ГУ МЧС и муниципальными органами власти, приостановить плановые работы для переброски дополнительных сил на места аварийно-восстановительных работ, а также использовать резервные источники питания для энергоснабжения, прежде всего, социально значимых объектов.

Напомним, оперативные действия по ликвидации аварийных ситуаций на объектах электросетевого комплекса энергетики планомерно отрабатывают в рамках регулярных тренировок. Накануне в Тверской области завершились четырехдневные межрегиональные учения. Сценарий учений предполагал развитие массовых технологических нарушений, к устранению которых, помимо сил и средств «Тверьэнерго», по решению главы энергокомпаний были привлечены бригады и резервные источники электроснабжения из других филиалов компании. В рамках действующего РПГ 20 мобильных бригад будут переброшены на помощь «Тулэнерго».

«Мероприятия по плановой подготовке к нештатным ситуациям, налаженная логистика и обмен информацией, а также постоянное взаимодействие с региональными органами МЧС и муниципалитетами позволяют энергетикам оперативно мобилизовать все силы и средства в затронутых непогодой районах и своевременно реагировать на технологические нарушения, чтобы не допустить массовых отключений потребителей», – подчеркнул Игорь Маковский.