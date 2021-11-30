Электронные больничные и проактивные помощники для людей: за круглым столом в Орле обсудили цифровые новшества Фонда социального страхования

За круглым столом подвели итоги работы Орловского ФСС в непростой период пандемии

Пандемия коронавируса продолжает шагать по земле. Сегодня как никогда на первый план вышли проблемы здравоохранения и медицины, заботы о себе и ближних, перехода в новую онлайн-реальность. Свое влияние оказала пандемия и на сферу социального страхования: Фонд социального страхования оказался на передовой по оказанию услуг в электронном формате.

26 ноября в Орле за круглым столом, совместно организованным «Комсомольской правдой в Орле» и региональным отделением Фонда социального страхования, были подведены итоги работы Орловского ФСС в непростой период пандемии. В мероприятии приняли участие специалисты регионального отделения ФСС, представители медицинского сообщества, профсоюзов, крупных работодателей-страхователей, журналисты.

На самых знаковых проектах, реализуемых ФСС, участники мероприятия остановились отдельно.

ВЫПЛАТЫ НА САМОИЗОЛЯЦИИ

Во время пандемии covid-19 задача выдачи электронных листков нетрудоспособности легла именно на ФСС.

- В условиях распространения коронавирусной инфекции большое значение приобретает минимизация посещения различных учреждений. Поэтому важно, что реализуется возможность получить больничный дистанционно, - рассказала Оксана Перемитина, начальник отдела назначений и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам. - Минтруд совместно с фондом запустили механизм, который дал возможность находящимся на карантине гражданам удобно оформить больничный, а тем, кто посещает медицинские учреждения – избежать контактов с потенциальными носителями вируса.

Оксана Перемитина: "Важно, что реализуется возможность получить больничный дистанционно"

Выплаты по временной нетрудоспособности предусматривались, согласно Постановлению Правительства РФ, для тех граждан, кто вернулся из-за рубежа и соблюдает самоизоляцию, а также для пожилых работников в возраста от 65 лет и старше. В обоих случаях электронные больничные формировались дистанционно, ходить по больницам и собирать справки не пришлось.

За 2020 год региональным отделением фонда было назначено и выплачено пособий орловцам в возрасте 65+ на сумму 418,6 миллиона рублей, а в 2021 году на сумму 147 миллионов рублей.

Кроме того, на РО ФСС легла обязанность и выплат медикам за работу в пандемию. В 2020 году Фонд осуществил почти 11 тысяч таких выплат на сумму около 226 миллионов рублей, а за прошедшие 11 месяцев 2021 62 тысячи выплат на сумму более 1,2 миллиарда рублей.

ПЕРЕХОД К ЦИФРЕ

Выдача листков нетрудоспособности в электронном формате уже показала свои преимущества. В России выдача ЭЛН (электронных листков нетрудоспособности – ред.) стартовала с 1 июля 2017 года, Орловщина сразу же присоединилась к проекту. Как отметили участники мероприятия, пандемия стала своеобразным катализатором перехода к цифре, и уже с 1 января 2022 года Орловская область перейдет на 100% цифровой формат в части выдачи больничных.

- В настоящее время 60 медицинских организаций Орловской области, или 97%, уже перешли к выдаче ЭЛН, более 98% врачей обеспечены электронными подписями, необходимыми для формирования электронных листков нетрудоспособности. За время реализации проекта в регионе выдано почти 600 тысяч ЭЛН, их доля от общего количества составляет более 95%, а также порядка 83% страхователей работают с электронными листками своих сотрудников, - рассказала Ольга Мацкевич, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

По словам Ольги Мацкевич, 97% орловских медучреждений уже перешли к выдаче электронных больничных

Словом, у региона весьма позитивные перспективы перейти на 100% цифровой формат с будущего года: озвученные показатели даже превышают средние по стране. При этом, по словам Ольги Мацкевич, жители региона, в том числе и старшего возраста, сегодня не боятся нового электронного формата и отсутствия привычной бумажной волокиты. Электронные больничные не только сокращают нагрузку на медучреждения, но и в период непростой эпидемиологической ситуации сокращают риски распространения инфекции.

Орловская область готова перейти к цифре

ПРОАКТИВНЫЕ ПОМОЩНИКИ С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

В России существенная роль в развитии цифровых сервисов социальных услуг принадлежит Фонду социального страхования. В течение последних пяти лет регионы страны присоединяются к реализации проектов, в основе которых лежат проактивные технологии. Орловская область не остается в стороне.

- Цифровые сервисы Фонда ориентированы в первую очередь на удобство для маломобильных граждан, но полезны они также иным получателям услуг ФСС: это беременные женщины, молодые родители, люди преклонного возраста, страхователи. Орловское регионального отделение Фонда находится в числе первых регионов, которые не один раз брали на себя миссию по апробации проектов Фонда в масштабах региона, - отметила Александра Рязанова, начальник отдела по связям с общественностью.

За последние пять лет Орловскому РО ФСС удалось успешно реализовать проект «SMS-информирование работодателей», первым в России в 2017 году Фонд запустил проект «Мобильная приемная» для маломобильных граждан. Еще один удачный проект Фонда – «Личный кабинет страхователя», которым пользуются крупные страхователи. Один интерфейс заменяет звонки, письма и личное посещение офисов.

Журналисты задали представителям ФСС все интересующие вопросы

- Кроме того, не первый год успешно функционирует приложение «Социальный навигатор». Оно дает возможность не только получить всю информацию об услугах, но и оставить свое обращение, которое будет обработано и рассмотрено. На интерактивной карте приложения можно найти не только ближайшее отделение ФСС и получить контактную информацию, но и построить маршрут до любого социально значимого объекта, будь то аптека, филиал МФЦ, медицинская организация, - рассказала Александра Рязанова.

Жители Орловской области, получающие услуги ФСС, оценили это приложение-помощник, скачать его можно бесплатно в маркетах приложений для андроид и IOS.

РАБОТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ

О новых подходах к финансированию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в условиях пандемии рассказал начальник отдела страхования профессиональных рисков Андрей Дворнов. Он отметил, что за последние пять лет количество травм и несчастных случаев на предприятиях Орловской области существенно сократилось.

Олег Ревякин: "Фонд включился в работу по реализации новых проектов"

- Фонд включился в работу по реализации новых проектов, направленных на оказание поддержки и улучшения качества предоставления услуг различным категориям застрахованных граждан и страхователям в период пандемии. Расходы Фонда в ковидном году выросли более чем на 40% по сравнению с 2019 годом при увеличении доходов лишь на 11%. Главным образом увеличение трат бюджета ФСС было связано с ростом числа больничных, открытых в связи с коронавирусом, и появлением у фонда дополнительных обязанностей по начислению стимулирующих выплат медицинским работникам, - подвел итоги заседания Олег Ревякин, управляющий орловским региональным отделением Фонда.

Специалисты фонда дали развернутые ответы на вопросы журналистов и страхователей. В завершении Олег Николаевич поблагодарил присутствующих за взаимодействие, интерес к деятельности Фонда и совместную работу для людей.