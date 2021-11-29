«Ростелеком» в Орле подвел итоги квеста «АртУлочкаРТК»

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За это время требовалось выполнить три задания: найти место в Орле, где находится арт-объект в виде книги, ответить на вопросы викторины и выложить в Сеть видео, где участник читает отрывок из произведения. За каждый этап начислялись баллы. Победу одержала Алла Ашихмина, набравшая 4 563 балла. Второе место занял Александр Ашихмин (1 752 балла), на третьем – блогер под ником corgi-klepa (1 350 баллов).

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Первоначально мы планировали только оформить часть телекоммуникационных шкафов в Орле в виде книг, так как наш город с этого лета официально получил знак “Литературная столица”. После того как мы расписали шкафы, в социальных сетях стали появляться фотографии орловцев на фоне наших арт-объектов. Таким образом, сами жители натолкнули нас на мысль провести квест “АртУлочкаРТК”. Поздравляем победителей и благодарим всех участников игры!».

Алла Ашихмина, победитель квеста:

«Мне было очень интересно участвовать в квесте “АртУлочкаРТК”. Я узнала много нового о литературной истории своего города. Впервые открыла для себя произведения “Ох, французы” Федора Растопчина, “Маруся” Марко Вовчок, “Молодость” Михаила Сегала. Кроме того, появилось желание перечитать знакомые произведения. Здорово, что у нас в городе серые шкафы превратились в яркие картины! Они не просто делают наши улицы красивее, а еще способствуют изучению культуры родного города. Ведь каждый объект – это почти всегда новый автор и новая книга».

«АртУлочкаРТК» – это проект «Ростелекома» по оформлению телекоммуникационных шкафов в виде арт-объектов в ЦФО. 178 серых невзрачных конструкций в 12 городах Центральной России получили новую жизнь благодаря яркой росписи.

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Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании, которое действует на территории Брянской и Орловской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,9 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2021 г. составила 411,8 млрд руб., OIBDA достигла 169,7 млрд руб. (41,2% от выручки), чистая прибыль — 31,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».