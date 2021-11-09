Игорь Артамонов: Это люди, которые смогли себя преодолеть и выйти на высокий профессиональный уровень

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Выпускники реабилитационного центра «Сосновый бор» стали финалистами чемпионата по профмастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», сообщает региональное управление социальной политики. Людмила Курлова и Юрий Яковлев представят Липецкую область в финале VII национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который пройдет в Москве в середине ноября.

«Они преодолели все трудности, которые встретились им на жизненном пути, и доказали, что в жизни нет ничего невозможного. Это люди с неограниченными возможностями, - отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Люди, которые смогли себя преодолеть, вышли на высокий профессиональный уровень и продолжают развиваться, - пример для многих».

Свое мастерство продемонстрировали более 2500 человек из 85 субъектов страны по 75 компетенциям. Липчане оказались в числе участников, которые успешно прошли испытания отборочного тура. Людмила Курлова представила экспертам фотографии в жанре «Репортаж». Героями ее сюжетов стали подопечные реабилитационного центра. Их Людмила снимала во время занятий лечебной физкультурой. Спортивную тематику определили члены жюри. Сама Людмила предпочитает делать снимки природы и животных. Особенно любит лошадей за их грацию и красоту.

«Несмотря на то, что год назад я получила профессию фотографа в реабилитационном центре, сомневалась участвовать в конкурсе. Ответственность большая, соперников много. Меня поддержки педагоги, врачи и все руководство центра. Готовилась к чемпионату долго, фотографировала все свободное время. Получается, не зря. Я в числе пяти финалистов в компетенции «Фотограф-репортёр», - сказала Людмила Курлова.

Ещё одним финалистом чемпионата стал выпускник реабилитационного центра Юрий Яковлев в компетенции «Ремонт обуви». Выпускники «Соснового бора» ежегодно занимают призовые места на национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В реабилитационном центре обучение практическим навыкам и производственную практику проходят в оборудованных мастерских центра. Сейчас здесь осваивают профессии 54 человека по девяти специальностям.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.