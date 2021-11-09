Арт-объекты «Ростелекома» вошли в маршрут городских экскурсий в Орле

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Первая экскурсия состоялась 17 октября. Дарья рассказала ее участникам об истории города, известных земляках, о проекте «АртУлочкаРТК» и показала телеком-шкаф, оформленный в виде книги Ивана Тургенева «Отцы и дети».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Первые телекоммуникационные шкафы "Ростелекома" были расписаны в Туле ко Дню Победы в 2020 году. Арт-объекты заинтересовали горожан и гостей города. В этом году мы приняли эстафету у тульских коллег. В июне Орёл получил официальный знак “Литературная столица”, поэтому шкафы выполнены в виде книг. Теперь у кого-то во дворе стоит нарисованный томик Тургенева, кто-то будет каждый день ходить мимо ярко расписанных детских стихов Елены Благининой, а кто-то – ставить машину у иллюстрированного сборника рассказов Михаила Сегала».

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Дарья Фурманская, краевед, искусствовед, блогер, автор книги «Деревянное зодчество Орла», руководитель и постоянный экскурсовод волонтерского движения «Экскурсии по Орлу»:

«Люблю показывать свой родной город с необычной стороны, обращать внимание на малоприметные детали старинных зданий, рассказывать городские легенды и забавные истории. Здорово, что теперь вместо серых шкафов у нас появились яркие арт-объекты, которые можно с гордостью показывать на экскурсиях. Они стали настоящей изюминкой Орла!».

В 2021 году состоялась первая бесплатная экскурсия Дарьи Фурманской. Маршрут по неизведанному Орлу вызвал огромный интерес сначала у горожан, а со временем и у гостей города. Сегодня это целое волонтерское движение «Экскурсии по Орлу».

«АртУлочкаРТК» – это проект «Ростелекома» по оформлению телекоммуникационных шкафов в виде арт-объектов в ЦФО. 178 серых невзрачных конструкций в 12 городах Центральной России получили новую жизнь благодаря яркой росписи.

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