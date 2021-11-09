Вода уже затапливала комнаты: орловские полицейские помогли в коммунальной беде пожилой женщине

Полицейские пришли на помощь пожилой женщине, не оставив ее один на один со своей бедой

В нестандартной ситуации оказались двое орловских полицейских. В дежурную часть Болховского отделения полиции позвонила женщина с просьбой помочь ее пожилой маме. В частном доме у женщины прорвало трубу, коммунальщики обещали приехать только утром, а вода уже затапливала комнаты. Пенсионерку в беде не бросили, отправив на помощь двоих полицейских, которые, казалось бы, вообще никак не связаны с коммунальными проблемами – сотрудников службы по делам не совершеннолетних и ГИБДД.

Трубу в доме прорвало глубокой ночью. Растерянная женщина сразу позвонила дочери, но у той не было возможности приехать. Во втором часу ночи на подмогу прибыли капитан Елена Перелыгина и лейтенант Олег Меркулов.

- Полицейские оперативно прибыли к дому болховчанки и увидели, что прорыв действительно серьезный: водопроводный колодец около дома был полон, а в жилище вода шла сильнейшим потоком, заливая комнаты. Олег Меркулов, как мог, попытался устранить неполадку. В это время Елена Перелыгина успокаивала пожилую женщину, боявшуюся оставаться в полной темноте в такой чрезвычайной ситуации, - рассказали о ситуации в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Однако своими силами было не справиться. Полицейским удалось убедить работников аварийной службы быстрее приехать на подмогу. Пока коммунальщики устраняли аварию, полицейские оставались с хозяйкой дома. Только к утру удалось залатать трубу. Полицейские покинули место коммунального происшествия около пяти утра.

О самом случае стало известно только из письма, которое направила в УМВД дочь попавшей в беду женщины. Она поблагодарила полицейских за то, что те не остались безучастны к проблеме. А вот сами Елена и Олег не считают, что сделали что-то особенное: помощь людям в их службе привычное дело не только в трудовые будни, но и в выходные.