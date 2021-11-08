Орел, встречай «Галамарт»: подушка – 99 рублей, электрический чайник - 349 рублей

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Здесь можно найти любые товары для дома по доступным ценам: бытовую технику и посуду, текстиль и игрушки, инструменты и хозтовары, мобильные и спортивные аксессуары. В честь открытия 13 и 14 ноября будут действовать ШОК-цены, и это еще не все сюрпризы, которые приготовил «Галамарт»! Адрес: г. Орел, ул. Октябрьская, 27, ТЦ «Атолл».

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Что можно будет приобрести в эти два дня по очень выгодным ценам:

- 13 ноября: подушка – 99 рублей, радиоуправляемый вертолет – 299 рублей, сушилка для белья – 399 рублей, беспроводные наушники – 799 рублей.

- 14 ноября: электрический чайник – 349 рублей, сковорода – 399 рублей, утюг с отпаривателем – 499 рублей, казан – 999 рублей.

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Кроме того, 14 ноября можно будет получить подарки от народного магазина (условие – покупка от 500 рублей с 9 по 14 ноября). Среди них – телевизор, мощный детский электромобиль, сковорода, шуруповерт и многое другое. Определение победителей – в онлайн-трансляции в инстаграме в 19.00.

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Также подарки от народного магазина можно будет получить и 15 ноября: для этого нужно быть подписанным на соцсети «Галамарта» - Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм – и отметить двух друзей в комментариях поста с розыгрышем. В числе подарков – современные стильные гаджеты: мобильный аккумулятор, беспроводная колонка, наушники и другие классные аксессуары. Кто станет их счастливым обладателем – узнаем в онлайн-трансляции в инстаграме в 20.00!

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Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает более 400 магазинов по всей стране, а миллионы довольных покупателей говорят сами за себя. Мало того, что здесь всегда можно купить любые товары для дома или подарки близким по доступным ценам, в народном магазине также каждый день действуют очень выгодные акции, скидки и распродажи. Все для того, чтобы шопинг приносил только удовольствие!

Адрес: г. Орел, ул. Октябрьская, 27, ТЦ «Атолл».

Часы работы: 09.00-21.00

www.galamart.ru

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