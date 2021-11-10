Как в кино, только в реальности: как работают эксперты-криминалисты в Орловской области

Что в чемодане у криминалиста? Фото: Ольга СУПОНЕВА

Накануне Дня полиции, который отмечается в России 10 ноября, «Комсомолка» заглянула в экспертно-криминалистический центр при орловском УМВД. Это место, куда стекаются улики с мест абсолютно разных происшествий: от наркопреступлений до убийств. В кино, обычно, криминалисты остаются на вторых ролях, в то время как сыщики мастерски ловят преступников. В реальной жизни сегодня ни одно преступление нельзя раскрыть без тщательного изучения улик и проведения сложных экспретиз.

ОТ ПАТРОНА ДО ВОЛОСКА

Сегодня в экспертно-криминалистическом центре, сокращенно ЭКЦ, проводится 45 видов различных исследований и экспретиз совершенно разной направленности. Здесь со стопроцентной точностью исследуют отпечатки пальцев или по биологическим материалам устанавливают, кому принадлежит образец ДНК.

- Криминалисты всегда работают на месте происшествия, тщательно обследуют его, собирают улики. За 10 месяцев 2021 года наши сотрудники приняли участие в производстве более 10 тысяч следственных действий и 10 тысяч оперативно-розыскных мероприятиях, специалистами ЭКЦ обеспечено производство 3445 осмотров мест происшествий. Экспертиз за прошедшее время выполнено более 5 тысяч, а также более 3,6 тысяч исследований, - озвучил статистику Олег Бурцев, начальник ЭКЦ УМВД России по Орловской области.

Олег Бурцев, начальник орловского ЭКЦ, говорит, что работы у экспертов хоть отбавляй Фото: Ольга СУПОНЕВА

Нагрузка на экспертов колоссальная. В ЭКЦ попадают вещдоки и улики с мест преступления: наркотики, оружие и боеприпасы, пищевые продукты и алкоголь, следы крови, ноутбуки и мобильники. Словом любой предмет, который может помочь в дальнейшем следователям или оперативникам в их работе. Важна каждая зацепка. Так, попадают сюда, в том числе, вещдоки и материалы по резонансным делам. Эксперты исследовали улики по громкому делу Вики Гнедовой, предположительно убитой педофилом. Тут как в кино: случайно оставленный волос, маленькое пятнышко крови, след от протектора обуви или неосторожно оставленный преступником отпечаток пальца. Как в кино… только по-настоящему.

ПРЕСТУПНИКИ УШЛИ В ОНЛАЙН

В последнее время, по словам Олега Бурцева, существенно выросла нагрузка на экспертов-компьютерщиков. Мы ушли в онлайн и на удаленку, а следом и нарушители закона.

- Сейчас самый массовый вид экспертиз – это компьютерные экспертизы. Ни одна неделя не проходит, чтобы нас не запрашивали изучить компьютеры или телефоны. Нагрузка на данное направление выросла в четыре раза, - говорит начальник ЭКЦ.

Криминалисты разбираются в переписках, которые могут помочь делу, исследуют историю браузера, копаются в мессенджерах. Сегодня все больше преступлений происходит дистанционно, мошенники и аферисты добираются до людей и по телефону, и через интернет. Распутывать онлайн-преступления помогают специалисты ЭКЦ.

В лабораториях ЭКЦ проводится 45 видов разных исследований и экспертиз Фото: Ольга СУПОНЕВА

Всего на сегодняшний день в Орловской области трудится немногим больше сотни экспертов-криминалистов. Открываются новые направления исследований, на сотрудников ложатся дополнительные обязанности. По словам Олега Бурцева, порой работы настолько много, что улики выстраиваются «в очередь на экспертизу» на месяц-два.

Эксперты-криминалисты – это сотрудники, работающие на стыке профессий. Отчасти они полицейские, но от части – химики, техники, психологи, баллисты, филологи. Каждый специалист проходит обучение и регулярно подтверждает свой допуск.

ЧТО В ЧЕМОДАНЕ?

Каждый эксперт, выезжая на место происшествия имеет при себе криминалистический чемодан. Он индивидуален. Мы все, конечно, видели его в детективах или боевиках. Что скрывается внутри?

- В криминалистическом чемодане все, что нужно для работы на месте преступления. Следы и поверхности обрабатываются специальным дактилоскопическим порошком с помощью кисти. Тут же лежат фотоаппараты с зарядками для фотофиксации, фонарики, ручки, набор иснтрументов, - рассказывает Софья Жукова, эксперт орловского ЭКЦ.

Все это мы видели в кино. Только реальность отличается от фильма Фото: Ольга СУПОНЕВА

Девушка показывает бирки с цифрами.

- Этими бирками нумеруются улики по мере того, как криминалист их находил. Допустим, мы обнаружили кровь на месте происшествия. Кладем рядом ярлык с цифрой «1», фиксируем на фотоаппарат, идем далее. Вот преступник оставил на месте происшествия перчатки – цифра «2», фото. И так далее. Нумерация упрощает в дальнейшем составление протокол. Кроме того бирка дает понимание и о размере предмета, - говорит Софья.

В каждом чемодане есть типовой набор инструментов: отвертка, молоток. Они могут пригодиться, если понадобится снять замок. Есть скальпель, пинцет – для того, чтобы аккуратно переместить следы преступления и забрать для дальнейшего исследования в лаборатории. Защитная маска, бахилы, комплект для взятия биологических следов, различные контейнеры, этикетки для маркировки, реагенты, лупа и другое.

Чемодан криминалиста весит примерно 7, а то и 10 килограмм Фото: Ольга СУПОНЕВА

Каждый эксперт сам следит за наполнением чемодана, за каждым закреплен отдельный набор. Кстати, весит такой чемодан примерно 7-10 килограмм.