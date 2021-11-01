Цифровое производство: как с развитием технологий меняются орловские предприятия

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Ускоренная диджитализация последних двух лет во всех сферах, не только экономических и информационных, стремительно трансформирует бизнес-ландшафт. В современных условиях передача части задач автоматизированным системам становится необходимым условием для стабильного роста и достижения высоких показателей. О том, как технологии меняют привычные бизнес-процессы, рассказали представители орловских компаний.

Андрей Чибисов, финансовый директор мебельной компании «Модуль Сервис»

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Предприятие «Модуль Сервис» – это торгово-производственная компания, осуществляющая полный цикл производства корпусной мебели, торгового оборудования и мебельных фасадов. Мы начали свою деятельность в 2003 году с помещения площадью всего 100 кв.м., и практически весь полученный доход направлялся на развитие и закупку нового оборудования. Со временем нам удалось увеличить количество заказов и повысить качество конечного продукта. На данный момент на предприятии работает настоящая команда профессионалов и размер занимаемой площади, к слову, увеличился до 50 000 кв.м.

В 2020 году объем выпускаемой продукции превысил 500 миллионов рублей. Для нашей компании – это отличные показатели. Однако рынок продолжает развиваться и диктовать новые правила. Мы никогда не останавливаемся на достигнутом и с каждым годом расширяем номенклатуру готовой продукции, а также выходим на новые сегменты, такие как рынок мебельной фурнитуры. В ближайшем будущем мы планируем начать оказывать услуги по обработке стекла и созданию собственных стекольных изделий, например, зеркал.

На нашем предприятии ежедневно трудится множество сотрудников самого разного профиля. Начиная от специалистов на производстве и заканчивая офисным персоналом. Все они должны постоянно оставаться на связи для оперативного решения задач. Для поддержания коммуникаций внутри компании мы используем услуги оператора мобильной связи Tele2. Широкая продуктовая линейка позволяет подобрать тарифы для специалистов любого уровня, а качественная мобильная связь никогда не подводит.

В современном мире коммуникации должны быть своевременными и оперативными, особенно в бизнесе. Tele2 всегда ориентируется на потребности клиентов и предлагает различные услуги для корпоративного сегмента на честных и выгодных условиях. Для средних и крупных компаний оптимальным решением станут пакетные тарифы M, L и XL из обновленной линейки «Мой бизнес».

Наши товары можно приобрести на территории всей России в таких крупнейших сетях, как Leroy Merlin и KERAMA MARAZZI. Также мы активно сотрудничаем с заказчиками из Европы и недавно вышли на рынок Германии. Для улучшения качества продукции наши специалисты постоянно посещают выставки, а инженеры регулярно проходят обучение.

Ежегодно мы серьезно инвестируем в покупку современного импортного оборудования для производства мебели и фурнитуры. Кроме того, на предприятии установлен ряд роботизированных станков, которые работают круглосуточно.

Дмитрий Гвоздев, технический директор ООО «Промбетон»

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Орловский завод по изготовлению железобетонных конструкций и строительных материалов существует на рынке уже более 50 лет. Сегодня наша фирма представляет собой современное предприятие, выпускающее более 100 наименований железобетонных изделий, а современное оборудование позволяет производить нестандартные изделия по индивидуальным чертежам заказчиков.

Предприятие принимает активное участие в строительстве промышленных и гражданских объектов в Орловской, Липецкой и Московской областях. Также наш завод поставляет продукцию ведущим предприятиям строительной и энергетической индустрии, например, среди наших клиентов: ОАО «Квадра», ОАО «РЖД», ОАО «ГМС Насосы», ООО «Стройинвест».

За последние несколько лет мы провели комплексную модернизацию основного производства, а также обновили оборудование. Работа двух бетоносмесительных цехов полностью автоматизирована, приобретен комплект формооснастки для пустотных плит. Новые технологии позволяют проводить подборы составов бетонных смесей нужного качества и производить ультразвуковое исследование железобетонных изделий и строительных конструкций.

На сегодняшний день многое современное оборудование работает удаленно с помощью специального программного обеспечения, функциональность которого зависит от стабильного мобильного интернета. В бесперебойной работе этих устройств нам помогают M2M-решения Tele2.

M2M система полного доступа Tele2 – это технология, которая позволяет устройствам обмениваться данными и аккумулировать информацию без участия человека в режиме реального времени.

Ежедневно нашей лабораторией осуществляется входной контроль поступающих для производства материалов, а также операционный и приемочный контроль при выпуске продукции. На всех производственных этапах качество продукции контролирует технологическая лаборатория, аккредитованная в системе ГОСТ-Р.

Гиорги Зурикашвили, руководитель группы компаний АПК «Орловская Нива»

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Наша компания была создана в 2005 году на базе Змиевского мясокомбината. Сейчас мы используем мощности завода для создания собственной продукции под отдельной торговой маркой. Современное оборудование предприятия позволяет нам производить более 300 тонн готовой продукции в месяц.

На данный момент ассортимент компании состоит из более чем 200 наименований мясных продуктов: сосиски, сардельки, шашлыки, варено-копченая продукция, охлажденные полуфабрикаты, деликатесная группа и т.д. Готовая продукция отправляется на прилавки Орловской, Тульской и Брянской областей.

В процессе производства мы используем высокотехнологичное оборудование марок SCHALLER, Seydelmann, Webomatic и другие. Хотелось бы отметить, что недавно мы частично перешли на современное оборудование российского производства, которое ничуть не уступает западным аналогам.

Кроме модернизации оборудования мы стараемся следить и за цифровыми технологиями. Например, для коммуникации между сотрудниками, клиентами и поставщиками мы используем виртуальную АТС Tele2, которая позволяет оперативно решать все рабочие вопросы, связанные с производством и реализацией продукции.

Постоянная поддержка клиентов – важнейшая составляющая любого клиентского сервиса. Услуга «Корпоративная АТС 2.0» позволяет настраивать систему по запросу бизнеса и открывает доступ к статистике по каждому звонку с возможностью его анализа, а также добавляет номера любых операторов для переадресации вызовов, поступивших на многоканальный телефон.

Мы стараемся охватить все сегменты рынка – и производим продукты, рассчитанные как на массового потребителя, так и эксклюзивные, премиальные.

В основе технологии выпускаемой продукции используется ГОСТ. Использование классического рецепта копчения на ольхово-дубовых опилках позволяет придать продукту уникальный аромат и цвет. Помимо прочего, такой метод приготовления является натуральным консервантом. В процессе производства мы используем исключительно натуральное сырье для достижения того самого вкуса, который многим знаком с детства.

Интегрирование в производство новых технологий и методик стало полностью оправданным решением, поскольку с их помощью можно добиться быстрого развития, повышения прибыли и снижения различных производственных расходов. При этом не всегда стоит вкладывать значительные средства. Например, можно воспользоваться специальной акцией Tele2 и, при подключении к сети оператора на тарифы «Мой бизнес L» или «Мой бизнес XL», по своему усмотрению удвоить пакет минут или Гб навсегда без какой-либо дополнительной платы. Таким образом, начать повышать производительность предприятия можно с упрощения коммуникаций внутри компании.

Подробности о тарифной линейке «Мой бизнес», услуге «Корпоративная АТС 2.0» и других сервисах для бизнеса на сайте Tele2.