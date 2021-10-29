В длинные выходные офисы Сбербанка в Орловской области продолжат работу

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В октябрьские и ноябрьские выходные офисы Сбера в Орловской области продолжат работу, а о задержке выплат зарплатные клиенты могут не переживать. Эти и другие новости компании озвучил управляющий Орловского Сбера Ярослав Скирта во время традиционной встречи с журналистами. Ввиду непростой эпидемиологической ситуации она прошла в онлайн-формате, однако это не помешало обсудить свежие новости, поговорить о планах на будущее и обменяться информацией о самых актуальных событиях внутри компании и региона.

РАБОТА В ПРИВЫЧНОМ РИТМЕ

Будущая неделя станет для россиян периодом вынужденных длинных выходных, однако вместе с ограничениями жизнь и деятельность не останавливается. В Орловской области отделения Сбера продолжат работу, жители региона получат все необходимые финансовые услуги.

С 1 по 3 ноября офисы по работе с физическими лицами продолжат работу в привычном графике. Красный день календаря 4 ноября станет выходным и в Сбере – все офисы будут закрыты. С 5 по 7 ноября – обычные рабочие дни, граждане будут обслуживаться без каких-либо ограничений.

- Мы понимаем, что в выходные дни в обслуживании будут нуждаться и юридические лица, поэтому с 1 по 3 ноября будет работать офис на Октябрьской, 24, - сообщил Ярослав Скирта.

Что касается выплат, то в штатном режиме они будут производиться 28-29 октября, и с 1 по 3 ноября. Работникам предприятий, в договорах с банком у которых прописано согласие на операции в выходные и праздничные дни, заработная плата будет зачисляться и 30-31 октября, и с 4 по 7 ноября.

Пенсия, по информации ПФР, будет выплачена 2 ноября. Офисы банка в этот период будут открыты.

- 95% команды Сбера сделало прививки от коронавирусной инфекции, - отметил управляющий Орловским отделением Сбербанка.

Конечно, как и для граждан, так и для предприятий без ограничений в период с 30 октября по 7 ноября будут работать все онлайн-сервисы, доступны любые электронные операции. В обычном режиме можно снять деньги в банкоматах или воспользоваться информационно-платежным терминалом.

По кредитам списание платежей с физлиц в объявленные правительством выходные будет выполняться согласно договору и графику платежей. Переноситься на более поздние даты платежи не будут.

На 1 ноября перенесется пролонгация вкладов, которые заканчиваются 31 октября (что обычно для воскресенья). В даты с 1 по 3 ноября пролонгация вкладов будет осуществляться в обычном режиме. Пролонгация тех вкладов, что заканчиваются в период с 4 по 7 ноября, будет перенесена на 8 число.

Со списком офисов Сбера и точным графиком их работы можно ознакомиться на официальном сайте компании www.sberbank.ru в графе «Отделения и банкоматы».

КАНИКУЛЫ СО СБЕРОМ

Сбер приготовил отдельную программу и в рамках школьных каникул. Компания запустила специальный проект «Каникулы со Сбером», благодаря которому во время осеннего отдыха школьники могут получить доступ к развивающему, обучающему и просто интересному контенту. Анимация, лекции, квесты – все это будет интересно (и полезно!) ребятам в возрасте от 7 до 16 лет. Спецпроект поможет родителям решить вопрос: «Чем занять ребенка на каникулах?», тем более, что в Орловской области их продлили на неделю.

- Сбер приготовил много интересного для юного поколения на предстоящие длинные выходные. На площадке мультимедийного сервиса Okko доступно более сотни интересных фильмов для всей семьи, а СберЗвук подготовил отличные подкасты. Кроме того, для наших юных клиентов доступны разные активности: игры, квесты, видеоуроки, мастер-классы, музыкальные плейлисты, - рассказал Ярослав Скирта.

Словом, провести «Каникулы со Сбером» можно не только ярко, но и с пользой, постоянно узнавая что-то новое. В условиях ограничений по коронавирусу, такие неугомонные и такие нуждающиеся в активности дети, смогут прекрасно провести время даже дома.

Все сервисы, доступные в «Каникулах» удобно каталогизированы и разделены по тематикам, возрасту, направленности. Подробности на официальном сайте проекта okko.tv/collection/sber-holidays

ПОУЧАСТВОВАЛ В ПЕРЕПИСИ? ПОЛУЧИ ПОДАРОК!

На территории страны, и Орловской области в частности, продолжается Всероссийская перепись населения. В этом году она впервые в истории России проводится, в том числе, посредством онлайн-сервисов, и Сбербанк, став партнером переписи, приготовил сюпризы для ее участников.

- Тем, кто прошел перепись населения на портале Госуслуг, мы дарим подарки. Это специальные промокоды на те сервисы Сбера, которые есть на сегодняшний день, - сообщил управляющий Орловским отделением Сбербанка.

Какие бонусы могут получить участники переписи?

Во-первых, это возможность получить подписку на СберПрайм всего за 1 рубль на три месяца. А также можно воспользоваться скидками на различные сервисы экосистемы Сбера. Это бонусы в Сбемаркете, СберЕаптеке, онлан-кинотеатре Okko, службе доставки Delivery Club и другое.

После того, как Вы прошли перепись населения на портале Госуслуг, в личном кабинете необходимо получить специальный код со ссылкой на сайт Сбера, ввести его, войти по Сбер ID и далее выбирать подарки по душе.

Ольга СУПОНЕВА