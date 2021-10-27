«Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру для сельхозпроизводителя «Рейнланд»

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Провайдер проложил волоконно-оптические линии связи, подключил два канала широкополосного доступа к сети Интернет, «Виртуальную АТС» и организовал видеонаблюдение.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Наши цифровые сервисы позволят сельхозпроизводителю решать административные и производственные задачи максимально быстро и эффективно. Высокая скорость передачи данных обеспечит сотрудников предприятия оперативной связью с заказчиками, даст возможность проводить совещания и деловые встречи в онлайн-формате. А система видеонаблюдения поможет контролировать процессы погрузки и отгрузки зерна».

Хоманн Эккарт Клаус, генеральный директор ООО «Рейнланд»:

«Ни для кого не секрет, что для компаний, находящихся в областном центре или в райцентрах, цифровые сервисы более доступны, нежели для предприятий на селе. Отрадно, что “Ростелеком” предоставляет весь спектр новейших телекоммуникационных услуг в сельской местности. Специалисты компании оперативно построили оптику, смонтировали и настроили оборудование. Теперь нам доступны все возможности цифровой платформы виртуальной АТС».

«Виртуальную АТС» можно подключить как самостоятельную услугу, так и в пакете «Быть в плюсе». В комплексное решение входят базовые сервисы — высокоскоростной доступ в интернет и мобильная связь, а также дополнительная услуга на выбор: «Управляемый Wi-Fi», «ТВ для бизнеса», «Видеонаблюдение», «Номер 8 800» или «СМС Реклама».

Узнать о технической возможности подключения услуг для бизнеса и оставить заявку можно на официальном сайте компании или по бесплатному номеру горячей линии «Ростелекома» 8 800 200 30 00.

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