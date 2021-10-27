Игорь Маковский: Наша цель – обеспечить достойный уровень оплаты труда и социальных гарантий для всех сотрудников

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Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» провел заседание комиссии, в рамках которого состоялись переговоры с представителями профсоюзных организаций по вопросам разработки и заключения Коллективного договора.

Открывая мероприятие, глава энергокомпании подчеркнул важную роль первичных профсоюзных организаций в трудовой и общественной жизни компании, а также поблагодарил за плодотворное сотрудничество и социальное партнерство. Переговоры направлены на повышение уровня заработной платы, дополнительных материальных выплат, а также безусловное сохранение всех действующих льгот и гарантий.

Эти меры обеспечивают надежную поддержку персонала во всех регионах присутствия Общества, социальную защищенность работников и членов их семей. «Целью заключения Коллективного договора ПАО «Россети Центр», прежде всего, является обеспечение каждому работнику достойного уровня оплаты труда и дополнительной поддержки.

Честное и открытое обсуждение этих принципов с представителями профсоюзных организаций поможет повысить уровень социальной защищенности сотрудников, гарантировать стабильность и дальнейшее развитие компании», – отметил генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.