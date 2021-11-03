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В Орле на врача-терапевта завели уголовное дело из-за фиктивной вакцинации. Медработник одной из городской поликлиник оформил за небольшое денежное вознаграждение фальшивые сертификаты о прививке от коронавируса.

Купить справку о прохождении вакцинации решили две орловчанки. По знакомству они нашли врача, который согласился оформить сертификаты используя свое служебное положение. Цена вопроса - 4500 рублей на двоих. Деньги медику передали через посредника. За эту сумму терапевт внес в единую государственную информационную систему сведения о том, что женщины привились от covid-19. Однако мимо полиции эта ситуация не прошла: медик был задержан полицейскими из отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

- В отношении врача-терапевта отделом дознания УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности медицинского работника, связанных с подделкой, изготовлением или оборотом поддельных документов, - сообщила корреспонденту "КП-Орел" Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Вероятно, только статьей о мелком взяточничестве врач не отделается. Сейчас следователи решают вопрос о том, чтобы завести еще одно уголовное дело против медика, на этот раз уже по 237 статье УК РФ: сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. До суда терапевт будет находиться под подпиской о невыезде. Что касается, орловчанок, которые пожелали купить фальшивые сертификаты о прививках, то правовую оценку их действиям также даст полиция. Это же касается и передавшего врачу взятку посредника.

Ранее в Орле стало известно о случае, когда в ковидном госпитале скончалась от коронавируса пациентка с фальшивой прививкой.

- Женщине было 49 лет, в анамнезе значилось, что прививка от коронавируса сделана. Но болезнь протекала тяжело и уже в реанимации пациентка призналась, что сертификат о вакцинации купила. Есть и такие случаи, - рассказала главный врач Орловского противотуберкулезного диспансера Елена Кирьянова, на базе которого развернут ковидный госпиталь.

Отметим, что в Орловской области за последнее время почти на треть выросли темпы вакцинации от коронавируса, а для отдельных категорий жителей введена обязательная прививка. В полиции просят сообщать об известных орловцам фактах поддельной вакцинации в правоохранительные органы.