Системы автоуправления от Ростсельмаш: рост производительности, экономичности, эффективности

РСМ Агротроник Пилот 2.0.

С помощью широкого спектра различных сервисов аграрии теперь могут решать большой список задач и более эффективно использовать технику. В интеллектуальных системах, разработанных и внедряемых компанией Ростсельмаш, заложен огромный резерв для роста бизнеса сельхозтоваропроизводителя.

Процесс уборки урожая, несмотря на большой опыт хозяйств, - это всегда решение сложной задачи со множеством переменных. Есть агросроки, в рамках которых необходимо совершать огромный объем работы без скидок на погодные условия, время суток и прочие внешние факторы.

Как в этой ситуации собрать максимум при экономии основных ресурсов. Здесь в дело вступают интеллектуальные системы, которые в последнее время активно внедряются в агротехнику. Они позволяют оптимизировать работу, снизить материальные и временные затраты, организовать сбор, обработку и анализ данных о ходе выполнения технологических процессов.

Компания Ростсельмаш стала отечественным разработчиком интеллектуальных систем и решений в сфере сельского хозяйства. Разработки компании базируются на платформе агроменедж-мента Агротроник, объединяющей в себе множество полезных электронных сервисов: от мониторинга и контроля параметров техники, систем идентификации до картирования урожайности.

Наиболее свежий пример воплощения в жизнь достижений «цифровой мысли» - системы автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Агротроник Пилот 2.0. Основной их принцип работы заключается в автоматическом управлении траекторией движения комбайна в процессе уборки, включая такие операции, как автоматический разворот с поднятием или опусканием жатки в начале и в конце гона, автоматическое управление скоростью и контроль всех этих процессов через карты-задания дистанционно.

РСМ Фейс АйДи.

Дальше - нюансы.

Например, РСМ Агротроник Пилот 1.0 позволяет управлять траекторией движения комбайна и вести его параллельно предыдущему гону. Повышение точности прохода (до 2,5 см) происходит за счет базовой RТК-станции. Решение работает даже в рассредоточенных полях холмистой местности. Одна базовая станция может передавать поправки на целую группу комбайнов. Радиус покрытия базовой станции - 5 - 7 км. Система состоит из бортового дисплея-компьютера, навигационного контроллера, антенны ГНСС, которая устанавливается на крыше кабины.

Благодаря РСМ Агротроник Пилот 1.0 снижается количество пропусков и перекрытий, экономится ГСМ, а работа в условиях плохой видимости и в темное время суток становится эффективнее.

РСМ Агротроник Пилот 2.0 - логичное продолжение первой системы. Однако принцип ее функционирования уникален. Это первая в мире гибридная система автоуправления, которая работает на основе технологии RTK и ГНСС, а также машинного зрения. Совмещение этих технологий делает работу на агромашинах не только точной, но и безопасной: RTK-поправки дают точность вождения в 2,5 см, а машинное зрение способно вовремя распознать препятствие и остановить комбайн, если возникнет необходимость. Благодаря машинному зрению обеспечивается высокая безопасность при проведении операций. Система дает возможность сконцентрироваться на качестве уборки и повышает производительность даже в темное время суток.

Функции авторазворота и управления адаптером (жаткой) при использовании обеих систем происходят в автоматическом режиме. При этом они позволяют экономить время на уборку, так как сокращают количество пропусков и перекрытий за счет выбора наиболее оптимальной траектории движения и скорости.

Экономический эффект от использования систем автоуправления показывает преимущества интеллектуальных технологий перед традиционным «пилотируемым» способом уборки. Так, например, комбайн, который обрабатывает 500 га за сезон в поле с урожайностью 65 ц/га с 9-метровым адаптером, показывает сменную производительность до 30% выше, чем комбайн, которым управляет механизатор. За смену обрабатывается 43,5 га против 33,4 га. При этом уборка в «беспилотном режиме» выполняется на 3,5 дня (или на 23%) быстрее. Примерно такой же показатель в процентах мы видим и по экономии топлива. Также за смену за счет сокращения потерь от самоосыпания собирается на 3% больше зерна, что в пересчете на тонны составляет 89 за сезон.

Несложно подсчитать, что при уборке 10 тыс. га за сезон можно собрать на 1,7 тыс. тонн зерна больше. При нынешних ценах на зерно (14,2 тыс. рублей, по данным «Совэкон», на середину апреля) это 25,2 млн рублей экономии на потерях и сокращении агросроков.

Летом этого года стартовали продажи систем для зерноуборочных комбайнов, а в конце года должны пойти в серию системы для тракторов.

РСМ Агротроник Пилот 1.0 и 2.0 являются лишь частью целого комплекса систем, среди которых есть, например, системы идентификации механизатора (Фейс АйДи) или навесного оборудования - жатки, подборщика, а также прицепа (Умная метка).

Разработана Ростсельмаш и система РСМ Картирование урожайности - незаменимый инструмент агронома для анализа урожайности и при создании карт дифференцированного внесения удобрений. На основе датчиков она позволяет составить карту влажности в любой точке поля. Комбайн, оснащенный системой РСМ Карта урожайности, непрерывно записывает данные урожайности с привязкой GPS-позиции с момента начала уборки внутри границ поля. Если поле убирается разными комбайнами, полученные данные автоматически объединяются. Система повышает ответственность комбайнера, снижает количество фактов хищения урожая, помогает оперативно передавать данные об убранных площадях, вести историю полей и планирование севооборота.

Другая система-помощник в поле - РСМ Ночное видение. Она позволяет на расстоянии до 1,5 км в полной темноте различать предметы и человека. Это один из «хитов» компании, который получил заслуженное признание (серебряную медаль) на авторитетной международной выставке Agritechnica. Хорошим подспорьем для агрария станет и система РСМ Роутер, которая позволяет в автоматическом режиме направлять движение техники оптимальным образом.

Это далеко не полный перечень интеллектуальных систем от Ростсельмаш, цель которых - повышение производительности всего парка техники и в конечном итоге рост эффективности сельхозбизнеса.

Фото Пресс-службы ростсельмаш

Валентина Васильева.