Работа депутатов Воронежской облдумы с обращениями граждан в период локдауна продолжается в прежнем режиме

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Приемная граждан Воронежской областной Думы в период объявленных указом губернатора нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября, продолжает прием обращений от граждан. Все заявления принимаются в дистанционном режиме — по почте или через электронную приемную.

Напомним, 22 октября на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом было принято решение о введении в Воронежской области дополнительных ограничений в связи с эпидобстановкой. Так, дни с 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. На это время приостанавливается или ограничивается работа ряда объектов, запрещается проведение массовых мероприятий.

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- Забота о жителях области и защита их интересов — основной приоритет в работе депутатов регионального парламента. Сейчас, когда мы все столкнулись с пандемией, своевременный отклик на запросы жителей особенно важен. Несмотря на ограничения, общественная приемная продолжает работу с обращениями граждан, чтобы ни один вопрос не остался без решения. Дистанционная форма работы приемной стала уже привычной и хорошо себя зарекомендовала. А главное — такой формат позволяет в сложившихся условиях снизить риски для здоровья и жизни воронежцев, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.