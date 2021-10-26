Орловских аграриев поздравили с профессиональным праздником и вручили награды

Для тружеников полей состоялся праздничный концерт

В Орел съехались аграрии со всей области. Уборочная кампания успешно подходит к концу, на полях уже посеяны озимые, а значит самое время подводить итоги. Да и повод есть - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Праздничный концерт и торжественная церемония награждения передовых хозяйств и их сотрудников состоялись в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН». Поприветствовать тружеников полей, животноводческих комплексов и перерабатывающих предприятий собрались первые лица региона.

Продукция ФосАгро на страже продовольственной безопасности страны

ГОД НЕ ПРОСТОЙ, НО УРОЖАЙНЫЙ

Пандемия коронавируса вот уже почти два года вносит свои коррективы во все сферы жизни и производства. Сельское хозяйство не исключение. Да и погода в этом году не осталась в стороне – то дожди, то жара. Но аграриям не привыкать к трудностям и со своими задачами они по-прежнему справляются на отлично.

Прежде всего, это подтверждает урожайность. На сегодняшний день в Орловской области намолочено 3,3 миллиона тонн зерна с урожайностью 41 центнер с гектара. Лидерами оказались Ливенский, Покровский и Свердловский районы.

- Опираясь на современные технологии и достижения аграрной науки труженики сельского хозяйства в этом году добились больших достижений. Уже несколько лет подряд Орловская область собирает более трех с половиной миллионов тонн зерна в год. Еще совсем недавно это казалось нереальным, а теперь уже стали практически обычным делом для наших хлеборобов. Индекс производства сельского хозяйства за последние годы превышает среднероссийские значения. В этом году мы планируем получить в зачетном весе урожай в 3 миллиона 750 тысяч тонн зерна. Это примерно по пять тонн зерна на каждого жителя нашей области, - рассказал на торжественном мероприятии в честь тружеников сельского хозяйства Сергей Борзёнков, заместитель председателя Правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса.

Сергей Борзёнков поздравил тружеников сельского хозяйства и рассказал о результатах уборочной-2021

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

Большим подспорьем для сельхозпредприятий остается поддержка со стороны государства и производителей агротехнического оборудования, семян и минеральных удобрений – главных союзников аграриев в борьбе за урожай. В период пандемии это особенно чувствуется. Поставщики все активнее идут на встречу, ведь обеспечение продовольственной безопасности страны – это общая задача.

Не осталась в стороне и ФосАгро, крупнейший российский производитель фосфорсодержащих удобрений. В этом году компания отмечает свое 20-летие. Вся история ФосАгро неразрывно связана с Орловщиной – именно здесь была основана первая региональная компания, которая позже легла в основу сети «ФосАгро-Регион» - крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений: и по региональному охвату, и по суммарным объемам поставок всех видов минеральных удобрений продукции российскому АПК.

Этим летом ФосАгро зафиксировала цены на минеральные удобрения до конца года и предоставила крестьянско-фермерским хозяйствам региона скидку в 5% на фосфорсодержащие удобрения до конца осеннего сева. Скидку получили и для производителей овощей открытого грунта.

Благодаря этому регион значительно прибавил по показателям приобретения и внесения минеральных удобрений. С учетом накопленных остатков, аграрии приобрели на треть минеральных удобрений больше, чем годом ранее.

- Для фермеров Орловской области скидки на материалы для посевных работ актуальны. Применение агротехнологий в области растет, при этом современные удобрения демонстрируют исключительную эффективность, – отметил Сергей Борзёнков.

Сергей Засимов

В свою очередь директор «ФосАгро-Орел» Сергей Засимов уточнил, что в арсенале ФосАгро - более 50 марок минеральных удобрений, в том числе инновационные минеральные комплексы, применение которых способствует формированию здоровых растений с высокой продуктивностью и хорошими показателями качества продукции.

- Аграрии не стоят на месте, все активнее применяют современные достижения агронауки и идут вперед, а мы всегда рады поддержать их на этом пути,- продолжил Сергей Александрович.- Это люди с большой буквы, они с доблестью решают все сложные задачи и выходят с ними победителями. Искренне хочу поздравить каждого с профессиональным праздником и пожелать хорошей погоды, отличных урожаев, сбалансированных цен и прогресса в производстве.

СЛОВО АГРАРИЯМ

Сергей Щепетев

Сергей Щепетев, директор по растениеводству АО Агрофирма «Мценская» (Мценский район):

Считаю, что в плане производства год неплохой и урожаи не плохие. В финансовом плане год тоже вполне удачный. Показатели производства в этом году даже выше, чем в предыдущем несмотря на то, что погода была нестабильной. Тяжело проходила посевная, но со всеми своими задачами мы справились.

Для урожая большое подспорье, конечно, подкормка. В этом году использовали целый комплекс минеральных удобрений – от азотных до сложных, то есть все необходимые для питания растений. Выбирали производителей удобрений по качеству продукции и оптимальности цен. В частности, с ФосАгро сотрудничаем уже более двадцати лет. Их продукция нас устраивает по всем показателям, так как ее качество полностью соответствует стандартам качества, в том числе и национальному стандарту продукции с улучшенными характеристиками.

Андрей Табачков

Андрей Табачков, глава крестьянско-фермерского хозяйства (Знаменский район):

В сельском хозяйстве без сложностей не бывает, но этот год прошел хорошо. Идем с прибавкой урожайности. Год отлично сложился по использованным удобрениям, и по качеству выращенных культур. Уже посеяли все озимые, сделали задел на будущий урожай.

В плане применения удобрений продолжаем сотрудничество с «ФосАгро-Орел». Качество сервиса и ценовая политика нам нравится и вполне устраивает.

Наталья МЕРКУЛОВА

Фото Вячеслав Коваленко