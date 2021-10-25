Игорь Артамонов: Мы хотим, чтобы вы получали достойную зарплату

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Глава региона Игорь Артамонов встретился со студентами липецких техникумов - общественного питания и торгово– технологического. Профессии повара, технолога, товароведа, бухгалтера и другие, которым обучают в этих учебных заведениях, сегодня одни из самых низкооплачиваемых в регионе.

Игорь Артамонов поинтересовался у студентов, каким они видят свое будущее, какую зарплату хотят получать и что, по их мнению, можно изменить в учебном процессе, чтобы улучшить ситуацию. Многие рассказали, что уже сейчас подрабатывают и попросили обратить внимание на небольшую стипендию.

«Мы хотим, чтобы вы получали достойную и белую зарплату, а ваши профессии были востребованными. Необходимо перестроить учебный процесс так, чтобы вы могли получить дополнительную специальность, которая принесет больший доход», - сказал Игорь Артамонов.

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Также студенты предложили главе региона организовать в техникумах банк вакансий для подработки с возможностью проходить практику уже на первом курсе, чтобы они могли получать опыт работы и учиться зарабатывать.

«Мы поговорим с ведущими предприятиями региона, которые заинтересованы в простом труде специалистов близких к вашим профессиям. Рассмотрим вопрос создания пекарни и кафе на базе техникума общественного питания. Надеюсь, в итоге мы получим более подготовленных специалистов с высоким доходом», - подчеркнул Игорь Артамонов.

Актив студентов вместе с руководством техникумов подготовят предложения по модификации учебного процесса, которые будут рассмотрены главной региона в ближайшее время.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.