Бывший глава орловского депздрава Иван Залогин пойдет под суд

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Бывший начальник Департамента здравоохранения Орловской области пойдет под суд, прокуратура утвердила обвинительное заключение по его уголовному делу. Залогин обвиняется в воспрепятствовании работе бизнеса и превышении должностных полномочий.

Иван Залогин, приехавший на Орловщину из Белгородской области и возглавивший региональный депздрав в 2018-м, задержан был 20 апреля 2021 года. Громкое уголовное дело против него было возбуждено в период, когда областное здравоохранение оказалось в опале у общественности и жителей: нарастающая заболеваемость коронавирусом, проблемы с выплатами медикам, оставшиеся без льготных лекарств инвалиды, тяжелые больные и дети. В начале месяца силовики задержали заместительницу Залогина, и уже во второй половине апреля пришли за ним самим.

Проверки, проведенные ФСБ и прокуратурой выдвинули следующую версию. Иван Залогин осенью 2020 года дал одному из своих подчиненных незаконные указания о проведении проверки в отношении ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга». Проверка должна была обязательно найти какие бы то ни было нарушения. Дело в том, что руководство диализного центра обратилось с завлением о переоформлении лицензии в связи с открытием отделения в орловском регионе. Однако у руководителя депздрава оказался свой интерес.

- Подчиненный выполнил незаконные указания своего руководителя, внес в акт проверки в отношении указанной организации формальные нарушения, которые не могли являться основаниями для отказа в переоформлении лицензии. После этого обвиняемый подписал приказ об отказе медицинской организации в переоформлении соответствующей лицензии, то есть воспрепятствовал ее деятельности по осуществлению услуг гемодиализа населению Орловской области, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов юридического лица и граждан, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Итак, диализный центр получил отказ. Но мимо правоохранительных органов такой сюжетный поворот не прошел.

- Возбуждены уголовные дела в отношении руководителя Департамента здравоохранения Орловской области и его подчиненного. В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) и ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), - сообщал на тот момент региональный следком.

Начало расследование, из областного правительства попавшего в опалу чиновника уволили, в обладминистрации заявили о намерении оказать полное содействие в расследовании. Следователь ходатайствовал о заключении Залогина под стражу, но суд оснований для такой меры пресечения не нашел. Все это время бывший чиновник находился под домашним арестом. В ближайшее время суд рассмотрит его дело, слушание пройдет в Советском райсуде Орла.

Что до подчиненного Залогина, который выполнил незаконные указания своего босса, то наказания ему избежать не удалось: Фемида признала того виновным в превышении должностных полномочий.

- Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с административно-хозяйственными, организационно-распорядительными функциями в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 2 года. Приговор районного суда не вступил в законную силу, - пояснила "Комсомолке" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.

Редакция "КП-Орел" будет следить за ходом судебного разбирательства.