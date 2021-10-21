Глава Липецкой области Игорь Артамонов встретился с Игорем Маковским

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в ходе рабочей встречи обсудили итоги деятельности липецкого филиала по подготовке к осенне-зимнему периоду, проводимой консолидации электросетевого комплекса области, а также реализацию высокотехнологичных проектов.

На встрече особо отмечалось, что филиал «Липецкэнерго» полностью и своевременно подготовился к отопительному сезону, выполнив план технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Было отремонтировано порядка 330 километров воздушных линий электропередачи и 111 питающих центров напряжением 0,4-110 кВ, расчищено 635 гектаров просек воздушных линий. В полной готовности находятся 128 бригад «Липецкэнерго» в составе 430 человек и 212 единиц техники. Все бригады укомплектованы необходимыми инструментами, экипировкой, средствами защиты. В их распоряжении находится 41 резервный источник энергоснабжения для временной подачи электроэнергии.

Игорь Маковский отметил работу, проводимую в рамках сотрудничества с региональной властью в сфере энергетики, уделив особое внимание вопросам развития дополнительных услуг, которые оказывает «Россети Центр».

«Главной нашей задачей всегда остаётся повышение надёжности электросетевого комплекса. При этом мы активно реализуем в регионе программу модернизации, ремонта и технического обслуживания уличного освещения. За счёт применения современных энергоэффективных технологий и решений мы можем не только улучшить освещённость улиц, тем самым повысив комфорт и безопасность жителей, но и снизить затраты муниципалитетов на оплату электроэнергии, потребляемой уличными светильниками, более чем на 60%», – подчеркнул руководитель энергокомпаний.

«В Липецкой области наблюдается тенденция увеличения энергоёмкости хозяйственной деятельности, поэтому нам требуется мощная поддержка электросетевой компании, которая обеспечит надёжное и качественное энергоснабжение всех потребителей – жителей, крупных промышленных предприятий, социально значимых объектов, сельскохозяйственного комплекса. Выполнение этой задачи в современных реалиях требует новых подходов, технологий и моделей управления. Мы видим, что энергетики на должном уровне справляются со своей задачей, чем способствуют социально-экономическому росту и инвестиционной привлекательности региона», – подчеркнул в итоге встречи Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.