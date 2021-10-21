Игорь Маковский: консолидация электросетевого комплекса осуществляется в интересах конечных потребителей

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Напомним, филиал «Липецкэнерго» 1 октября 2021 года принял управление электрическими сетями города Липецка, которые раньше входили в состав АО «Липецкая городская энергетическая компания».

В зону ответственности «Липецкэнерго» вошло более 500 тыс человек, 2 830 км линий электропередачи 0,4-10 кВ, в том числе более 700 км кабельных линий, 882 трансформаторных подстанции и распределительных пунктов. На все объекты будут распространены единые технические стандарты ПАО «Россети». Более 340 сотрудников консолидированной компании приняты на работу в «Липецкэнерго», где действуют эффективная система материального стимулирования персонала и высокие принципы социальной защищенности.

В осенне-зимний период ресурсы объединенной компании позволят быстрее справляться с возможными нарушениями в электрических сетях, а также сократить время восстановления энергоснабжения.

«Консолидация электросетевого комплекса осуществляется в интересах конечных потребителей. Мы проводим эту работу системно. Внедрение единых принципов оперативно-технологического управления, а также единых требований технической и эксплуатационной политики позволит в более короткие сроки обеспечить выполнение заявок на присоединение к сетям новых объектов, оперативнее устранять технологические нарушения, и, как следствие, повысить качество электроснабжения жителей», – отметил генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.