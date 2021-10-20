Игорь Артамонов и Дмитрий Чебряков обсудили перспективы сотрудничества

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Глава региона Игорь Артамонов провёл встречу с руководителем отделения Банка России по Липецкой области Дмитрием Чебряковым. На должность управляющего Дмитрий Анатольевич назначен сегодня, ранее возглавлял операционный офис банка «Открытие» в Воронеже.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и особенности взаимодействия банковской структуры с органами власти. Игорь Артамонов подчеркнул, что в регионе большое внимание уделяется повышению финансовой грамотности населения. Руководитель Липецкой области предложил разработать совместные проекты с представителями банковской сферы по дальнейшему совершенствованию этой работы.

Представители банка, в свою очередь, отметили, что для их сферы деятельности тема повышения финансовой грамотности населения также актуальна. В частности, из-за роста числа киберпреступлений.

«Мы очень заинтересованы в таком взаимодействии. Нам нужны высокопрофессиональные партнёры в этой сфере деятельности. Ждём от вас предложений и активной позиции по вопросу повышения финансовой грамотности населения Липецкой области», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.