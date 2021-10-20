«Ростелеком» в Орловской области установил первые базовые станции по проекту УЦН 2.0

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Первыми доступ к качественной мобильной голосовой связи и высокоскоростному беспроводному интернету 4G получили жители сел Столбище Дмитровского района, Тимирязево, Успенское и Тетерье Покровского района.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Проект УЦН 2.0 имеет большое социальное значение: благодаря ему качественная мобильная связь и быстрый интернет приходят в небольшие населенные пункты Орловской области. До конца этого года мы планируем построить еще 24 базовые станции на селе. Основная задача программы – обеспечить передачу данных со скоростью до 50 Мбит/с в радиусе одного километра. А это значит, что населению в сельской глубинке станут доступны все цифровые возможности современного мира».

Андрей Артемов, руководитель департамента информационных технологий Орловской области:

«Проект устранения цифрового неравенства позволит сделать сельские территории более привлекательными для проживания и работы, а это положительно скажется на экономическом развитии региона. В рамках проекта создается разветвленная инфраструктура, которая станет одной из основ для дальнейшего цифрового развития территорий, обеспечит возможность сельским жителям пользоваться порталом госуслуг, другими сервисами и в целом иметь те же возможности, что и горожане».

В апреле 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0), который предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек). Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны, в том числе в 1 198 — до конца 2021 года.

Получить больше информации о проекте УЦН можно на официальном сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 301 00 35.

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