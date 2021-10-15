Крестьянско-фермерское хозяйство «Сидорова»: труд женщин на вес золота

Женщины на ферме - главные героини.

Труд на селе сложно представить без женщин. В основу всего ложится их забота, любовь и ответственность. В сельском хозяйстве без этого никак, поэтому настоящие, неизбалованные и трудолюбивые хозяюшки здесь на вес золота.

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Виктор Сидоров убежден, наращивать производство можно только с работниками, заинтересованными в конечных результатах. Вот поэтому и коллектив у него как на подбор - свой, деревенский.

А труд хороших работниц здесь особенно ценят, ведь на их плечах залог успешности всего предприятия. Они первые и в животноводстве, и в важных статистических расчетах.

«НА ФЕРМУ НЕ СБЕГАЮ - ДУША ЗАБОЛИТ»

В настоящее время на ферме КФХ содержится более 1000 голов крупного рогатого скота, в год вырабатывается около 1600 тонн молока и 200 тонн мяса. В центре этого большого животноводческого комплекса труд доярок и телятниц.

Всего сейчас на ферме работают восемь доярок, и на каждой из них уход за 50 коровами. Всего их в дойном стаде 310 голов. Цифра немаленькая, ведь о каждом животном нужно позаботиться. Однако женщины все в один голос признаются, что работу свою они ценят и на тяготы не ропщут: ведь кто, если не они?

Одна из самых опытных работниц, заведующая фермой по молоку Наталья Ишутина, признается, что за 25 лет работы так привыкла к труду на животноводческом комплексе, что уже ловит себя на мысли: «На ферму не сбегаю - точно заболею». За любимых буренок, за свой коллектив всегда душа болит.

- В животноводстве работать тяжело. Одни ранние подъемы к полшестого чего стоят, но я люблю свою работу, мне нравится. И коллектив тоже, девчата молодые, все с настроением идут на ферму. Она для нас главное место, есть куда прийти и где средства на жизнь заработать. Если бы не наша ферма, нам бы в селе и прожить бы не на что было. Мы это прекрасно понимаем, поэтому за эту работу держимся и ценим ее, - признается Наталья Ишутина.

По словам коренной селянки, сейчас работать стало легче. На ферме все механизировано, действует молокопровод, и это отличное подспорье в облегчение труда доярок. Сейчас ежедневно с каждой коровы по 20 литров молока надаивают, и это не предел.

- Отправляем молоко на молокоперерабатывающие заводы. Требования по качеству там жесткие, и мы стремимся, чтобы никаких нареканий у нас не было. Наше молоко востребовано, его всегда высшим сортом ставят, - говорит Наталья Анатольевна.

Вторит ей и Людмила Кулешова, заведующая по откорму молодняка. За свою трудовую жизнь много где успела она поработать, знает труд в разных сферах, но на ферме прижилась. Вот уже тринадцать лет как она для нее родная.

Под руководством Людмилы Анатольевны семь человек и содержание 600 голов молодняка.

- Я всю жизнь в деревне. Когда предложили пойти работать заведующей на ферму, сначала боялась. Думала, что не справлюсь, и не представляла себя в этой должности, но потом привыкла. Для нас здесь все наше, родное, - рассказывает Людмила Кулешова.

УЧЕТ В ОПЫТНЫХ ЖЕНСКИХ РУКАХ

Бухгалтерия и отдел кадров - маленький, но дружный коллектив.

«Если знаешь учет в сельском хозяйстве, сможешь работать в любой отрасли», - говорят опытные бухгалтеры. И ведь действительно, ни одна из сфер не включает в себя столько направлений - тут и промышленность, и торговля, и строительство, и животноводство, и растениеводство.

Справиться с этим массивом информации могут только настоящие профессионалы, и от них во многом зависит, какие успехи ждут предприятие. Просчитать все доходы и расходы, переменные факторы и тому подобное - все ложится на бухгалтерию, где трудятся главный бухгалтер Ольга Адаменко и бухгалтер по животноводству Оксана Лавренова.

Вместе они выполняют огромный объем работы, их столы просто ломятся от отчетов, за которыми кроются сотни данных. Признаются, хоть день простоя - и все, завал.

- В сельском хозяйстве я работаю уже четыре года. В наше крестьянско-фермерское хозяйство пришла в 2017 году, сразу после замужества и переезда в соседнее Парамоново. До этого я успела и в других сферах поработать, поэтому могу точно сказать, бухгалтерия в сфере сельского хозяйства гораздо сложнее, чем в других отраслях. Но я уже привыкла, работать здесь мне нравится. Да и в целом к жизни в деревне тоже, - рассказывает Оксана Лавренова.

А вот главный бухгалтер Ольга Адаменко с самого начала своей профессиональной деятельности трудится в сельском хозяйстве. Шла работать в это направление целенаправленно и сразу после института.

- Работаю здесь с 2009 года. В институте проходила ярмарка вакансий, и наш руководитель Виктор Дмитриевич пригласил меня к себе в хозяйство. Работа нелегкая, тем более предприятие растет, объемы производства увеличиваются - и, соответственно, количество отчетов тоже. Нагрузка, естественно, большая, - говорит Ольга.

Однако дружескую поддержку Ольге и Оксане всегда готова оказать Анастасия Горомадзе, начальник отдела кадров. Коренная жительница Бунино, она как никто хорошо знакома с сельской жизнью.

- Работаю здесь с 2011 года, сразу после колледжа. В Бунино я родилась, училась и сейчас живу. Потом отучилась в колледже и пришла сюда работать. Да, работать непросто, но мы все уже привыкли. Здесь все уже родным стало, - говорит Анастасия.

НАШИ ЖЕНЩИНЫ - НАШЕ БОГАТСТВО

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Руководитель КФХ «Сидорова» Виктор Сидоров:

- Главное в любом деле - это человеческий ресурс, без него никогда никакого успеха не будет. Особенно в сельском хозяйстве, где работа - это непрерывный цикл 24 часа в сутки семь дней в неделю. Лентяям здесь делать нечего.

Я сам всю жизнь тружусь на земле, мои родные тоже, поэтому я знаю, о чем говорю. Важно, чтобы каждый работник понимал, зачем и для чего он трудится, радовался общему результату. Отрадно, что в нашем хозяйстве такие ответственные люди, которых не стыдно поставить в пример, есть. Прежде всего это наши дорогие, наши родные женщины.

Одни трудятся на ферме, другие в бухгалтерии и отделе кадров, но все большие молодцы. Каждая знает свои обязанности и добросовестно, ответственно их выполняет.

Хочу поздравить сотрудниц нашего предприятия с Международным днем сельских женщин. Милые дамы, благодарю вас за ваш ежедневный труд, за то отношение, с которым вы подходите к делу.

Женщины, которые трудятся в сельском хозяйстве, всегда отличаются стойкостью и неизбалованностью. Желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше счастья и радости, дома всегда был мир, уют и взаимопонимание. А главное, в наше непростое время - здоровья вам и вашим близким.

С праздником!

Наталья Меркулова