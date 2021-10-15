Женщины ООО «Дубовицкое» - пример трудолюбия, стойкости и красоты

Уход за животными, сев, обработка, уборка урожая, его сохранение и реализация - это история без выходных и праздничного разгуляя. В центре этого мира стоят женщины. Стойкие и трудолюбивые работницы, неизнеженные, любящие и ласковые мамы, жены, хозяюшки. Яркий пример - сотрудницы ООО «Дубовицкое» из Малоархангельского района Орловской области. От фермы до бухгалтерии здесь нет случайных людей, каждая трудится от души и не покладая рук.

ВСЕХ НАКОРМЯТ И КРАСОТУ НАВЕДУТ

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Театр начинается с вешалки, а сельское хозяйство - с сильных и выносливых людей. Но откуда брать силу и выносливость? Правильно, из вкусной и здоровой пищи.

В ООО «Дубовицкое» с этой задачей на отлично справляются четыре сотрудницы столовой под руководством Елены Софиной. Она, еще два повара - Альбина Устиновская и Алла Кондратова - и их помощница Олеся Богатырева ежедневно обеспечивают зав-траками, обедами и ужинами весь коллектив предприятия, при этом успевают сами содержать огород при столовой и запасаться овощами и зеленью для будущих блюд.

В среднем в день они готовят по 70 - 100 порций, но настоящая жара на кухне начинается в период сева и уборочной кампании, когда люди выходят в поля. Тогда теплые обеды отправляются к мужчинам-труженикам напрямую из столовой.

Успевает дружный коллектив и красоту навести возле столовой, цветы на клумбах высадить, территорию облагородить. Всегда вместе, друг за друга горой. При этом эти прекрасные труженицы еще и отличные хозяюшки вне работы. У всех свои приусадебные участки, коровы, свиньи, куры. С возвращением домой для них не заканчивается готовка - каждая вновь встает за плиту, чтобы порадовать и накормить многочисленных домочадцев.

- В столовой работают люди, которые хотят работать. Это тяжелый труд - накормить столько людей, перемыть столько посуды, сделать заготовки. Но мы всегда все делаем вместе и работу свою любим. Лично я пробовала работать в разных сферах, но эта работа мне больше всего нравится, - говорит Елена Софина.

МОЛОКОМ ОБЕСПЕЧАТ И ЖИВОТНЫХ НЕ ОБИДЯТ

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ООО «Дубовицкое» хотя и специализируется на семеноводстве, но и свое поголовье крупного рогатого скота и овец здесь есть. На ферме одну из главных ролей также играют женщины. Именно они обеспечивают уход за животными и надои молока.

Доярки ухаживают за 150 коровами из дойного стада, а вместе с молодняком под их присмотром более 400 голов. Плюс около 500 овец. На каждую доярку приходится по 50 голов, и сами женщины признаются, что каждая корова знает свою хозяйку и без любви к животным здесь никак!

Все расписано по часам: подъем в четыре утра, дойка в пять часов, потом перерыв и уже дневная дойка в полдень, а там и вечерняя в семь и до половины девятого. Жизнь проходит неотрывно от работы.

- Коллектив у нас молодой, до 40 лет. Девчата все умницы, добросовестные, с работой справляются. Они наши, сельские, почти у всех свое хозяйство, семьи, дети, - рассказывает Юрий Трошин, главный зоотехник ООО «Дубовицкое».

Есть среди женского коллектива животноводческого комплекса и особо отличившиеся. Заведующая фермой Нина Мазалова в сельском хозяйстве уже 43 года, ее труд отмечен на уровне региона грамотой губернатора Орловской области.

- Начинала работать сразу после окончания техникума. Сначала была зоотехником, а сейчас вот зав.фермой. Когда-то работать было сложнее, доили вручную, бочки с молоком таскали. А сейчас и молокопровод есть, и кормораздатчик, что существенно облегчает работу. Главная сложность - это, конечно, график работы. В праздники, в любую погоду, в снег, в дождь - собираешься и идешь. Корову не оставишь неподоенной, - говорит Нина Мазалова.

УРОЖАЙ РАСПРЕДЕЛЯТ И ПОРЯДОК НАВЕДУТ

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На полях все еще работает техника, продолжается уборочная кампания, и это время по-настоящему горячее на элеваторе. Пока мужчины трудятся в полях и везут драгоценный урожай, его готовятся встретить сотрудницы зерноочистительного комплекса. Без них ни одна машина заехать на элеватор и выехать с него просто не может.

В женском коллективе элеватора девять человек. Это и сотрудницы лаборатории, и учетчицы, и кладовщицы, и разнорабочие. В их обязанностях не только принять и распределить груз, но и обеспечить его полную сохранность и качество.

- Сотрудницы нашей лаборатории занимаются качеством поступаемой продукции. Это ежедневный контроль за состоянием продукции при хранении на складах, отгрузках, отбор образцов, - рассказывает Елена Капранова, заведующая складами зерноочистительного комплекса ООО «Дубовицкое».

Работа у каждой сотрудницы элеватора ответственная. Ни в коем случае нельзя перепутать и допустить смешивания разных сортов или их репродукции при учете, засыпке или размещении. В голове приходится постоянно держать множество цифр, оперативок.

- Уборочная всегда сложная пора. Нужно не только убрать с поля и смолотить, но и правильно разместить, просушить, чтобы не дать ничему пропасть. Поэтому иногда и в выходные приходится выходить. Но мы же сами все здесь деревенские, все понимаем. Это наша работа, - говорит Елена Капранова.

БЕЗ ЗАРПЛАТЫ НЕ ОСТАВЯТ И СТАТИСТИКУ СВЕДУТ

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И как же без бухгалтерии! В ООО «Дубовицкое» все действует как единый механизм, и бухгалтерия в нем играет одну из немаловажных ролей. Ведь нужно и доходы с расходами просчитать, и людям зарплату начислить, и множество факторов учесть.

- Бухгалтерия сельского хозяйства - это одно из самых сложных направлений. Тут своя специфика, прогнозирование, учет затрат текущего и будущего года. Все проходит через нас - от затрат на производство до выхода готовой продукции, - говорит главный бухгалтер Наталья Бутыркина.

Здесь, в бухгалтерии, женщины тоже первая скрипка. За многочисленными цифрами и отчетами они прекрасно видят перспективы работы предприятия, и им понятен конечный результат усилий всего большого коллектива.

- Работа интересная. Особенно когда считаем себестоимость готовой продукции и, сравнивая с прошлым годом, видим положительные результаты, - говорит Наталья Бутыркина.

Генеральный директор ООО «Дубовицкое» Борис Волков:

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- Дорогие наши женщины, от всего мужского коллектива ООО «Дубовицкое» поздравляю вас с Международным днем сельских женщин! Без вашего трудолюбия, ответственности и понимания мы бы не смогли добиться таких высоких результатов. Вы наша направляющая сила, наша опора и поддержка. Оставайтесь такими же прекрасными, цветущими, энергичными. Здоровья и счастья вам, наши родные!

С праздником, наши родные!