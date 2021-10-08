«Ростелеком» запустил в Орле образовательный проект «IT-семья»

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Первое занятие прошло 7 октября 2021 года в Орловском государственном университете им. И. С. Тургенева.

Проект направлен на командное обучение интернет-грамотности людей старшего возраста вместе с их внуками. Первыми учениками стали 12 орловских семей. В течение пяти недель им предстоит ознакомиться с работой онлайн-сервисов и социальных сетей, научиться генерировать надежные пароли и защищаться от кибермошенников, освоить портал госуслуг и интернет-покупки. Занятия будут проходить на базе мастерских по направлению «Информационные и коммуникационные технологии» ОГУ им. И. С. Тургенева дважды в неделю. Завершит образовательный проект экзамен, по результатам которого пары-участники, занявшие три призовых места, получат призы от «Ростелекома».

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Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Для нас обучение людей старшего поколения – не новая тема. На протяжении более десяти лет “Ростелеком” на собственной базе обучал пенсионеров азам компьютерной грамотности. Сегодня мы выходим на новый уровень и объединяем поколения с помощью информационных технологий.

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Ни для кого не секрет, что у пожилых людей общение с интернет-технологиями вызывает трудности, а молодежь с легкостью владеет различными гаджетами. Поэтому на нашем проекте внуки поделятся своими ИТ-знаниями, а старшее поколение – мудростью и жизненным опытом».

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Александр Федотов, ректор Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева»:

«Мы благодарны “Ростелекому” за предложение принять участие в проекте “IT-семья”. Ресурсы нашего вуза позволяют проводить образовательные программы в самых разных IT-областях – от системного администрирования до робототехники. Для нас это уникальный образовательный опыт. Преподаватели специально для проекта разработали дополнительную общеобразовательную программу, нацеленную именно на совместное обучение.

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Надеемся, что проект поможет пожилым, в первую очередь, преодолеть страх перед информационными технологиями и при поддержке родных и любимых внуков освоить просторы интернета. Ну, а младшее поколение найдет общие интересы со своими бабушками и дедушками».

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Орел пополнил список городов, где реализуется проект «IT-семья». Ранее обучение семейных команд стартовало в Твери, Тамбове, Липецке, Владимире, Рязани и Туле. В ближайшее время к проекту присоединятся и другие города Центральной России.

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