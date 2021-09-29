Глава Республики Марий Эл поблагодарил Игоря Маковского за помощь при тушении крупных лесных пожаров

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В филиале было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, в готовность приведены 63 аварийно-восстановительные бригады в количестве 232 человек и 91 единицы техники.

Под особым контролем энергетиков находились социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры. Во всех районах электрических сетей Республики были проведены внеочередные осмотры оборудования электросетевого комплекса, усилен контроль над работоспособностью энергообъектов, осуществлялся непрерывный мониторинг метеообстановки.

Также сотрудники«Мариэнерго»оперативно оказывали помощь пожарным и спасателям, которые боролись с огнем в лесах на Кокшайском тракте. «Уважаемый Игорь Владимирович! Выражаю Вам глубокую признательность за оказанную помощь при тушении крупных лесных пожаров на территории Республики Марий Эл.

Благодарю сотрудников филиала«Мариэнерго»ПАО«Россети Центр и Приволжье»за самоотверженность, добросовестное отношение к обязанностям и высокий профессионализм, проявленные при локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации»,–отметил Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

«Мы предприняли все необходимые меры для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса на территории Республики во время введения режима чрезвычайной ситуации. При взаимодействии с органами исполнительной власти, муниципалитетами и региональным управлением МЧС энергетики предотвратили отключения системообразующих линий электропередачи и, соответственно, жителей региона»,–подчеркнул генеральный директор«Россети Центр»и«Россети Центр и Приволжье»Игорь Маковский.