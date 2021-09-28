Почти в 20 учреждениях соцобслуживания Воронежской области при помощи «депутатского» финансирования были проведены ремонты

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Почти на двух десятках объектов были проведены различные ремонтные работы, кроме того, по заявкам избирателей при участии депутатов была улучшена материально-техническая база почти 50 социальных учреждений. Большая часть средств была направлена на приобретение компьютеров и оргтехники, климатического оборудования.

О дополнительном оснащении служб соцзащиты техникой шла речь на встрече председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова с соцработниками региона в июне этого года. Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы касались выделения средств на реализацию ряда социальных проектов, организации подписки на различные издания для ветеранских организаций, укомплектования комнат психологической разгрузки в учреждениях соцзащиты. Все эти направления были оперативно профинансированы. Кроме того, за счет личных средств депутатов Воронежской областной Думы были приобретены путевки во Всероссийский детский оздоровительный центр «Орлёнок» для ребят из многодетных и неполных семей соцработников из разных районов области, нуждающиеся в санаторно-курортном отдыхе.

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– Прямой контакт с избирателями – приемы граждан, встречи с трудовыми коллективами, профессиональными сообществами – позволяет оперативно реагировать на запросы людей, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Социальная защита населения является одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти региона, в том числе Воронежской областной Думы. На законодательном уровне создана эффективная система мер социальной поддержки населения. В целом на социальные нужды расходуется около 70 процентов средств областного бюджета. И не менее важной задачей является обеспечение комфортных условий труда в учреждениях соцзащиты, особенно в условиях возросшей нагрузки в период пандемии.

Владимир Нетёсов также отметил, что в последние годы Воронежская область становится участником пилотных проектов в сфере социальной защиты при реализации мероприятий федерального масштаба. Это касается, в частности создания системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами (в том числе строительства современных интернатов для этой категории населения, вовлечения частных медорганизаций в оказание медико-социальных услуг пенсионерам и т.д.), а также внедрения бережливых технологий в процессы предоставления мер социальной поддержки.

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Различным аспектам социальной защиты граждан уделяется значительное место в законодательной деятельности Воронежской областной Думы. Для решения вопросов в этой сфере депутатами постоянно инициируются различные мероприятия. Так, летом этого года в Парламентском центре были проведены слушания, посвященные соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По результатам обсуждения были подготовлены законодательные инициативы, направленные на решение ряда проблемным вопросов в данной сфере.