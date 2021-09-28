Администрация города Орла выразила благодарность энергетикам «Россети Центр Орелэнерго»

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Администрация города Орла выразила благодарность коллективу «Россети Центр» – «Орелэнерго» за большой вклад в надежную и бесперебойную работу энергосистемы Орловской области в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 78-летию Победы в Великой Отечественной войне и 455-летию города Орла.

За добросовестный труд и высокий профессионализм благодарностями отмечены электромонтеры по эксплуатации распредсетей Орловского района электрических сетей Иван Иванушкин, Николай Улькин, Вадим Лешкевич и тракторист Александр Тиняков. В торжественной обстановке награды энергетикам вручил заместитель главы администрации города Орла – начальник финансово-экономического управления администрации города Орла Алексей Степанов.

- «Я хочу поблагодарить вас за продуктивное сотрудничество, которое пошло городу на благо. Приятно видеть результат качественной работы и слышать положительные отзывы от жителей и гостей Орла», – отметил заместитель мэра Алексей Степанов.

Накануне Дня победы сотрудники «Орелэнерго» украсили граффити трансформаторную подстанцию в микрорайоне Новая Ботаника. Яркой достопримечательностью города стала опора воздушной линии 110 кВ на улице Авиационной. Красочный триколор и цветные переливы превратили энергоустановку в настоящий арт-объект. Площадку проведения шоу воздушных шаров на территории аэропорта «Южный» специалисты «Орелэнерго» обеспечили надежным электроснабжением, отремонтировали линию электропередачи, питающую аэродром, установили световые башни и резервные источники питания и организовали дежурство оперативно-выездной бригады с поддержкой спецтехники.

- «Благодарю весь коллектив за плодотворную работу и поздравляю сотрудников с заслуженными наградами. Спасибо за ваш нелегкий труд, искреннюю преданность профессии и ответственное отношение к делу», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» – «Орелэнерго» Сергей Алешин.