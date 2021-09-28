«Ростелеком» обеспечил доступ в интернет участникам делового слета в Орле

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Мероприятие прошло 27 сентября в парке-отеле «Мечта». В нем приняли участие более 50 руководителей малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Организатором слета выступил Центр оказания услуг (ЦОУ) «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта по поддержке МСП*. «Ростелеком» организовал интернет-канал на скорости 100 Мбит/с и установил точку доступа Wi-Fi в месте проведения делового мероприятия. Таким образом, все участники могли в режиме онлайн не только делиться впечатлениями о слете, но и оперативно решать свои бизнес-задачи, имея доступ к корпоративным ресурсам.

Руслан Петрищев, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«На “Business Insight” мы подключили сервис “Wi-Fi для бизнеса”. Он обеспечивает клиентам бесперебойный беспроводной доступ в интернет с помощью роутеров, способных поддерживать от 40 до 300 одновременных подключений со скоростью передачи данных до 1 000 Мбит/с. При необходимости заказчик может настроить фильтрацию трафика или ограничение времени пользования услугой. Этот продукт легко масштабируется под конкретные нужды. В данном случае предприниматели смогли на своем опыте убедиться, как работает наша услуга».

Ольга Степина, руководитель Центра поддержки предпринимательства ЦОУ «Мой бизнес»:

«В этом году мы решили вести прямые трансляции с делового слета в Instagram-аккаунт moibiznes57, поэтому наличие высокоскоростного доступа к сети Интернет стало необходимостью. И мы благодарны” Ростелекому” за телекоммуникационную поддержку нашего бизнес-мероприятия».

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Сервис «Wi-Fi для бизнеса» от «Ростелекома» — это организация телекоммуникационной инфраструктуры, доступ к цифровой платформе с возможностью мониторинга данных и настройка сценария авторизации пользователей. Решение позволяет организовать две сети доступа: закрытую, с возможностью подключения через пароль – для сотрудников, и открытую – с защищенной авторизацией по СМС, номеру 8 800 или через портал государственных услуг. Сервис предполагает размещение информационных и рекламных материалов на стартовой странице подключения.

Получить информацию об услуге «Wi-Fi для бизнеса» можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 200 30 00.

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