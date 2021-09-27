Первый умный шлагбаум от «Ростелекома» заработал в Орле

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Теперь жильцы многоквартирного дома на улице Панчука могут бесконтактно открывать и закрывать подъездные ворота через приложение «Ростелеком Ключ». Умный шлагбаум с системой дистанционного управления защищает придомовую территорию от стихийной парковки и проезда чужого транспорта.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Умный шлагбаум – это первый рубеж безопасности всего жилого комплекса. В отличие от обычного, такой шлагбаум открывается через мобильное приложение “Ростелеком Ключ” или автоматически — через систему распознавания номеров. Архив данных позволит узнать, кто и в какое время пользовался шлагбаумом. Возможно оформление гостевых пропусков. Цифровой ключ генерируется системой, после чего код передается вашим гостям, курьерам или спецслужбам. Машины скорой помощи, полиции, пожарной, газовой служб, МЧС могут проезжать во дворы беспрепятственно: интеллектуальная система будет распознавать их по внешним признакам. Набор опций ”Умного шлагбаума” зависит от потребностей заказчика».

Юрий Фролов, Председатель правление ТСЖ «Зеленый берег»:

«Наша основная задача — сделать жилой комплекс современным и безопасным. В этом нам помогают интеллектуальные системы “Ростелеком Ключ”. Ранее мы установили умные домофоны от “Ростелекома”. Жители дома по достоинству оценили комфорт цифрового решения. И следующим этапом нашего сотрудничества стала установка умного шлагбаума. Он в первую очередь исключит несанкционированный заезд чужого транспорта и уменьшит дефицит парковочных мест для жильцов дома».

Сервисы «Умный домофон» и «Умный шлагбаум» – составляющие платформы «Ростелеком Ключ». Умный домофон позволяет жильцам через приложение на смартфоне управлять входной группой. В него встроены микрофон, динамик, панель-клавиатура для набора номера квартиры и вызова экстренных служб по Системе 112. Также домофоны оборудованы видеокамерой с инфракрасной подсветкой, которая позволяет даже ночью видеть всех, кто входил в подъезд или выходил из него.

С помощью «Умного шлагбаума» можно открывать/закрывать подъездные ворота из приложения на мобильном устройстве, просматривать видео с камер в режиме онлайн, оформлять гостевые пропуска, обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию дома транспорту специальных служб. Все записи с умного шлагбаума, как и с умного домофона, хранятся на облачной платформе и надежно защищены от взлома.

Подробнее о платформе «Ростелеком Ключ» можно узнать по телефону единого контакт-центра «Ростелекома» 8 800 301 05 50.

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