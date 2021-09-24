Филиал «Орелэнерго» принял участие в фестивале энергосбережения #ВместеЯрче

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В нынешнем году праздник, посвященный энергосбережению и энергоэффективным технологиям, прошел в формате благотворительной акции в Нарышкинской школе-интернате, где живут и учатся более 60 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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Организаторами мероприятия выступили филиал ПАО «Россети Центр» «Орелэнерго» и кабельный завод «Эксперт-Кабель». Энергетики объединили усилия и подготовили для ребят масштабную развлекательно-образовательную программу: обучающие семинары по энергобезопасности и энергоэффективности, выставка спецтехники, тематическая викторина, интерактивное шоу и многое другое. По-настоящему энергосберегающим подарком для школы стала замена внутреннего и уличного освещения на экономичное светодиодное.

- «Фестиваль энергосбережения – одно из самых ярких событий в году, которого с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Чтобы праздник стал еще ярче и светлее, мы решили разделить его с ребятами, нуждающимися в заботе и внимании взрослых, как никто иной», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» Сергей Алёшин.