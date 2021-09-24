Профсоюзы - за здоровый образ жизни!

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Но в бешеном ритме современного мира далеко не каждый успевает уделить должное внимание физической активности и своему здоровью. Чтобы ЗОЖ стал нормой, в марте 2021 года на XXXIII съезде Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) было принято Обращение к работникам и работодателям «Профсоюз - за здоровый образ жизни!». Работники Орловско-Курского региона точно знают, что в здоровом теле - здоровый дух.

СПОРТ И ОТДЫХ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Для реализаций мероприятий Программы действий РОСПРОФЖЕЛ и Обращения съезда «Профсоюз - за здоровый образ жизни» был разработан и утвержден план, который реализуется в Орловско-Курском регионе.

- Профактивом большое внимание уделяется оздоровлению членов РОСПРОФЖЕЛ, санаторно-курортному и туристическому отдыху. Акцент сделан на семейный отдых, - рассказал Антон Панкратов, специалист Орловско-Курского регионального обособленного подразделения Дорпрофжел на Московской железной дороге.

За прошедшие месяцы 2021 года члены профсоюза получили 87 путевок в санатории, что на 35% больше, чем в 2020 году (тогда путевки получили 30 человек). Отдыхают члены профсоюза всей семьей.

Отдельное внимание уделяется здоровью подрастающего поколения, дети активно проводили летние каникулы в ДОЛ ОАО «РЖД», где реализовывался проект «Железное здоровье». Дочери и сыновья работников Орловско-Курского региона отдыхали в детском оздоровительном лагере «Синезерки» Брянской области, а также в лагере «Жемчужина России», расположенном на черноморском побережье в городе Анапе.

Еще одним важным направлением реализации Обращения «Профсоюз - за здоровый образ жизни!» является фокус на занятия работников спортом. В этом году отремонтирован спортклуб, расположенный в эксплуатационном локомотивном депо Орел. И аналогичный клуб создан на базе эксплуатационного локомотивного депо Курск, где имеется зал для занятия фитнесом.

- Каждый желающий может заняться различными видами спортивных игр, таких как футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. В клубе имеется действующий шахматный клуб и хорошо оснащенный тренажерный зал, - поделился Антон Панкратов.

КОМАНДНЫЙ ДУХ

Регулярно в Орловско-Курском обособленном подразделении проводятся физкультурные и массовые спортивные мероприятия. В 2021 году таковых состоялось полтора десятка, а участие в них приняло более полутора тысяч работников.

- Сотрудники железнодорожного транспорта региона также участвуют в спортивных турнирах, организованных администрацией города Орла, Курска, Москвы. Традиционно на Орловском и Курском узлах проходит Всероссийский спортивный праздник «Спорт поколений», на котором меряются силами команды предприятий всего региона, - рассказал Антон Панкратов.

Много мероприятий проводится и с оглядкой на пандемию. Там, где не позволяет эпидемиологическая обстановка, приходит на выручку онлайн-формат. РОСПРОФЖЕЛ провел такие массовые спортивные мероприятия, как онлайн-марафон «Человек идущий» с участием более 12,5 тысячи железнодорожников, онлайн-марафон и велопробег, приуроченный к 85-летию РФСО «Локомотив», в котором участие приняло 5 тысяч любителей велосипедного спорта.

При проведении массовых мероприятий особое внимание уделяется детским праздникам, событиям, участие в которых принимают целые семьи. Такие мероприятия не обходятся без анимации и призов и не только нравятся детям, но и сближают семьи. За 8 месяцев 2021 года таких событий было организовано 25, участие в них приняло более 6 тысяч человек.

- Не обделены вниманием и молодые работники структурных подразделений. В регионе ведет свою деятельность Совет молодежи Орловско-Курского региона, который активно участвует в формировании и реализации молодежной политики, принимает участие в культурной, спортивной, волонтерской деятельности. Также Совет помогает вновь принятым работникам адаптироваться, вникать в курс всех событий и принимать в них активное участие, - говорит Антон Панкратов.

Мероприятия Обращения «Профсоюз - за здоровый образ жизни!» продолжатся.

Подготовила Ольга СУПОНЕВА