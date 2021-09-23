«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» и «Россети Центр – Орелэнерго» - #Вместе Ярче

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Данный фестиваль проходит по всей России уже шестой год и Орловская область – один из его ключевых участников.

Организаторами регионального этапа фестиваля в КОУ ОО «Нарышкинская школа-интернат» выступили «Россети Центр» – «Орелэнерго» и ООО “Торговый Дом “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”.

Перед воспитанниками школы-интернат выступили: генеральный директор ООО “Кабельный Завод “ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ” Сергей Кутенев, начальник отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности «Россети Центр» – «Орелэнерго» Александр Балабин, специалист по охране труда Орелэнерго Андрей Шарин и др.

Для детей и преподавателей были проведены уроки по энергоэффективности, энергобезопасности, занятие по оказанию первой медицинской помощи при электротравмах, организована викторина на знание основ энергобезопасности, демонстрация специальной техники, а также развлекательная шоу программа.

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«Мы живем в век современных технологий, но не многие задумываются над вопросом зависимости от электричества, и тем более над вопросами экологии и экономии природных ресурсов. Но, поднимая эти вопросы перед подрастающим поколением, рассказывая и показывая на примерах варианты бережного отношения к природным ресурсам, энергосбережению и энергоэффективности, мы закладываем прочный фундамент будущего нашей страны, планеты в целом»- рассказывает Сергей Кутенев, генеральный директор ООО “Кабельный Завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”.

КОУ ОО «Нарышкинская школа-интернат» организаторы подарили различные светодиодные светильники, которые смогут в действии продемонстрировать энергосбережение и энергоэффективность, а воспитанники, принимавшие участие в мероприятии, получили призы и памятные сувениры.