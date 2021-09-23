Надежно и с высокими результатами

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Кормозаготовка - одна из наиболее важных и ответственных задач для животноводов Орловской области. Необходимо запасти достаточно сена, сенажа и силоса, чтобы обеспечить комфортную зимовку скота и хорошую молочную и мясную продуктивность. От качества корма зависит доход предприятия на весь год, а его заготовка - от умелой организации производства работ и технологий при их проведении. За каждым из этих условий стоят не только люди, но и техника, главным требованием к которой является ее максимальная эффективность и надежность. В этом вопросе на помощь приходит Ростсельмаш. Компания предлагает машины, которые справляются со своими задачами на отлично!

Мощность, маневренность и высокая скорость уборки - отличительные особенности RSM F 2650.

Тысяча тонн в день? Легко!

Успешно занимается животноводством колхоз «50 лет Октября» в селе Троицком Ливенского района. В хозяйстве 2114 голов крупного рогатого скота и 1500 свиней, поэтому летом внимание здесь приковано к заготовке кормов: сена, силосной массы, сенажа. По словам председателя Нины Алдобаевой, сажают и многолетние травы: костер безостый, люцерну, козлятник, - и большую площадь отдают под кукурузу.

Погодные условия требуют максимального напряжения сил, поэтому важно сделать работу быстро и качественно. Выручает техника Ростсельмаш. В этом году по рекомендации коллег из соседнего хозяйства - одного из лучших в Орловской области - АО «Племенной Завод» им. А.С Георгиевского» приобрели новый кормоуборочный комбайн RSM F 2650 и не пожалели. Недаром его называют флагманом в кормозаготовительной технике компании!

Кормоуборочный комбайн серии RSM F 2650 уже стал незаменимым помощником как в крупных, так и в средних хозяйствах, заготавливающих силос и сенаж в больших объемах. Мощность, маневренность и высокая скорость уборки - его отличительная особенность. Двигатели мощностью 650 л. с. в паре с гидростатической трансмиссией обеспечивают бесперебойную длительную и экономичную работу даже в сложных условиях. Причем бак на 1500 литров позволяет работать без остановки до 12 часов. Как отмечают аграрии, в RSM F 2650 все сделано так, чтобы обеспечить максимальную производительность с минимальными затратами, - за одну смену машина убирает до тысячи тонн силоса, что неоднократно подтверждалось на практике.

Как правило, кормоуборочный комбайн RSM F 2650 предлагают с задним приводом, но есть возможность приобрести полноприводную версию. Также для машины предусмотрено три типоразмера шин, в том числе 900 мм для передвижения на почвах с малой несущей способностью.

Благодаря системе продольно-поперечного копирования рельефа на кормоуборочном комбайне можно работать с адаптерами шириной захвата до 7,5 м, а благодаря системе быстрой навески с быстроразъемной муфтой время подсоединения жаток занимает минуты. Привод питателя и адаптеров гидравлический. Машины агрегатируются с высокопроизводительными кукурузными 6-, 8- и 10-рядковыми жатками, 6-метровыми жатками сплошного среза или 3-метровыми подборщиками.

Измельчающий аппарат с барабаном 705 мм шириной и диаметром 630 мм с 24 шевронно расположенными ножами вращается со скоростью до 1200 оборотов в минуту и оснащен гидравлической системой бесступенчатой регулировки длин резки в диапазоне от 4 до 22 мм. Доизмельчитель слайдерного типа с разностью скоростей вращения вальцов в 20% теперь укомплектован системой автоматической установки в транспортный канал - удобная функция.

Совет по приобретению именно этого кормоуборочного комбайна очень помог колхозу «50 лет Октября».

- Это небо и земля! Мы заготавливаем 13 тысяч тонн кукурузы на силос и зеленый корм, и в этом году он один у нас работал в поле. Делал 1100 тонн в день без какой-либо нагрузки. А раньше выходило три комбайна в смену и заготовка длилась по времени гораздо дольше. Конечно, это очень большая экономия и высокое качество, мы довольны. У многих коллег положительные отзывы о технике компании Ростсельмаш. В этом году мы приобрели также зерноуборочный комбайн RSM 161, - рассказала Нина Алдобаева.

Слагаемые совместного успеха

Довольны RSM F 2650 и в АО «Племенной завод им. А. С Георгиевского» в Орловской области. На его полях два года назад впервые испытали этот комбайн, и результат превзошел все ожидания.

Хозяйство одно из крупнейших в регионе, является племенным. Здесь выращивают свиней ливенской породы и занимаются разведением крупного рогатого скота по двум направлениям - симментальская порода и черно-пестрая. В общей сложности в хозяйстве 4608 голов свиней и 3259 КРС, из них 926 - фуражные.

По словам генерального директора Александра Алдобаева, на зиму заготовили 1054 тонны сена, 3425 тонн сенажа и 18 742 тонны силоса. Он отмечает, что заготовка благодаря технике Ростсельмаш прошла быстро и качественно.

- У этого комбайна многие показатели значительно выше. RSM F 2650 спокойно делает 1000 тонн в сутки. Конечно, с таким результатом наш выбор - за техникой Ростсельмаш. Отдельно хочу поблагодарить «Агропромсервис», они создали лучший на сегодня сервисный центр. У нас нет простоев техники, а для сельхозпроизводителей в уборочную страду дорог каждый час. С компанией Ростсельмаш мы работаем уже много лет и довольны нашим сотрудничеством. Качество продукции и своевременное обслуживание - слагаемые и нашего совместного успеха! - поделился Александр Михайлович.

В технике, которую сегодня предлагает компания Ростсельмаш, заложены современные решения, а в качестве машин производителя не раз убеждались аграрии различных регионов, поскольку они на деле доказывают свою производитель- ность!

Ирина Шабанова.