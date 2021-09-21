Бастрыкин раскритиковал работу орловских следователей по делу об убийстве девочки

Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по происшествиям с детьми. Работой орловского СК он остался крайне недоволен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава СКР Александр Бастрыкин остался крайне недоволен работой орловских следователей по делу об убийстве девятилетней девочки. Бастрыкин раскритиковал работников регионального следкома, которые несколько месяцев не могли установить обстоятельства убийства ребенка.

Об этом сообщает официальный сайт СКР. Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, повесткой которого стали происшествия с детьми. Председатель СКР заслушал доклады руководителей региональных следкомов, в том числе отчитался о работе и и.о. руководителя орловского следственного комитета Павел Ермаков.

- Председатель Следственного комитета остался крайне недоволен работой региональных следователей, которые почти 3 месяца не могли установить обстоятельства совершенного преступления. В отношении Ермакова назначена служебная проверка, - рассказали в центральном аппарате СК.

Девятилетняя Виктория, третьеклассница из села Казарь Залегощенского района, пропала 18 июня 2021 года. До середины сентября тысячи людей искали девочку, в надежде, что она жива. 15 сентября при содействии столичных полицейских был задержан подозреваемый в убийстве маленькой орловчанки. Им оказался 61-летний сосед по подъезду семьи убитой. В ходе следствия выяснилось, что на счету предполагаемого убийцы значатся преступления против половой свободы несовершеннолетних. Расследование продолжается, оно взято на контроль центральным аппаратом СКР.