Два шестиклассника из орловской глубинки предотвратили серьезный пожар

Шестиклассники Иван и Алексей смогли предотвратить серьезный пожар

Двое шестиклассников из орловского села смогли предотвратить серьезный пожар. Ребята увидели горящие аккурат под газовой трубой бревна и вовремя вызвали спасателей.

Ученик Никольской школы отдаленного Должанского района, Ваня Мальцев и Леша Сухинин, пошли играть в футбол после уроков. Игра на стадионе была в самом разгаре, когда кто-то из мальчишек увидел зарево, полыхающее неподалеку от поля. Проверить, что же происходит, решили Иван и Алексей. Ребята осторожно подошли поближе. Оказалось, что горели оставленные здесь бревна, огонь уже начал перекидываться на сухую траву. Шестиклассники решили не пускать ситуацию на самотек и, вспомнив уроки ОБЖ, позвонили в 112.

Диспетчеру юноши смогли точно описать что происходит и указать локацию. На место ЧП прибыли пожарные.Уже через 8 минут огонь был полностью ликвидирован. Пламя не успело нанести ущерба имуществу и человеческим жизням.

– Действия Алексея Сухинина и Ивана Мальцева были правильными и своевременными. Мы благодарны ребятам за то, что они вовремя обратились за помощью и не дали случиться большой беде. Полученные знания в области безопасности жизнедеятельности ребята я уверен, подали правильный пример для сверстников, – поделился Артем Анисимов, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Должанскому району Орловской области.

Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, такой поступок не остался не замеченным. Шестиклассников поощрило Всероссийское добровольное пожарное сообщество и Всероссийский студенческий корпус спасателей.