Высокоскоростной интернет от «Ростелекома» охватил 80% домохозяйств Орловской области

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В частности, только за восемь месяцев этого года жители более четырех тысяч частных домов получили возможность подключить цифровые услуги по технологии GPON. Для этого было проложено свыше 62 км волоконно-оптических линий связи. Всего же свыше 47 000 домохозяйств частного сектора региона подключены к оптике.

GPON позволяет гарантировать скорость интернет-соединения до 1 Гбит/с. Абонентское оборудование подключается к сети волоконно-оптическим кабелем, который заводится прямо в дом. Это обеспечивает высокую надежность и стабильное соединение.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Обеспечение жителей Орловской области высокоскоростным интернетом стало одной из ключевых задач “Ростелекома”. Если для жильцов многоэтажных домов это давно не проблема, то для жителей малоэтажных и частных домов в пригородах и селах качественные цифровые сервисы все еще труднодоступны. Именно поэтому мы активно строим оптику в частном секторе. Благодаря пропускной способности сети GPON клиенты могут подключать не только такие привычные услуги, как интернет и телевидение, но и пользоваться сервисами “Видеонаблюдение” и “Умный дом”».

Андрей Тарасов, клиент ПАО «Ростелеком»:

«До сих пор не верится, что к нам в частный сектор пришел хороший скоростной интернет “Ростелекома”. Мы уже не представляем, как раньше обходились без него: подолгу отправлялись электронные письма, онлайн-просмотры тормозили, про загрузку фильмов и речи не шло. Теперь другое дело. Все “летает”! Недавно еще Wink подключили. Это вообще отдельный мир! Сотни телеканалов, множество тематических подписок. Фильмы, сериалы, концерты, экскурсии, спортивные тренировки, книги, курсы английского – чего там только нет! И главное, ты сам выбираешь, что и когда смотреть. Это очень удобно».

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. Сервис доступен на домашнем телевизоре: его легко подключить с помощью ТВ-приставки и приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV. Кроме того, Wink можно смотреть на ноутбуке и компьютере, а также на смартфоне или планшете, скачав мобильное приложение для Android и iOS.

Получить информацию о тарифах и оставить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 1000 800.

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