«Орелэнерго» состоялись спортивные соревнования среди сотрудников

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За звание сильнейших боролись 12 команд из всех районов электрических сетей (РЭС) и исполнительного аппарата «Орелэнерго».

Главной особенностью спортивного праздника в нынешнем году стал необычный формат мероприятия, объединившего элементы тимбилдинга и спортивные состязания на открытом воздухе в комплексную командообразующую игру. Соревнования были посвящены советской тематике. Спортсмены играли в импровизированный волейбол при помощи брезентового тента и мячей для фитнеса, участвовали в нескольких видах эстафет и командном лыжном забеге на траве, разгадывали кроссворды, собирали на скорость палатки и паззл-карту районов электрических сетей. Всего команды прошли 7 этапов испытаний.

В общекомандном зачете «золото» завоевала команда Мценского РЭС. Серебряным призером спартакиады стала команда Глазуновского РЭС. «Бронза» – у команды Болховского РЭС. Приз зрительских симпатий единогласно был присужден сборной женской команде «Амазонки».

Соревнования завершились товарищеским футбольным матчем между начальниками районов электрических сетей и руководством «Орелэнерго». «Традиция проведения спортивных состязаний – одна из старейших в «Орелэнерго». Очень важно поддерживать здоровый микроклимат в коллективе, поэтому с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности соревнования были проведены.

Такие мероприятия создают прекрасные условия для неформального общения, помогают лучше узнать друг друга. Энергичность, взаимовыручка, умение работать в команде способствуют достижению отличных результатов не только в спорте, но и в работе», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» – «Орелэнерго» Сергей Алешин.