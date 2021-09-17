Россети Центр Орелэнерго» обеспечивает надежное электроснабжение избирательных участков

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В дни голосования специалисты Орелэнерго обеспечат надежным энергоснабжением 444 избирательных участка.

Для стабильной работы электросетевого комплекса региона, бесперебойного электроснабжения избирательных участков и потребителей в филиале разработан перечень организационно-технических мероприятий, аправленных на мобилизацию сил и средств и оперативное устранение технологических нарушений.

Так, в «Орелэнерго» на период с 12:00 16.09.2021 до 06:00 20.09.2021 будет действовать режим «технологической тишины», при котором не будут проводиться плановые ремонты и переключения, за исключением работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений. Для устранения возможных отключений электроэнергии в период выборной кампании на круглосуточном дежурстве будут находиться 67 бригад, 78 единиц техники и 47 резервных источников снабжения электроэнергией. Бригады обеспечены необходимым инвентарем, экипировкой и средствами защиты.

Графики дежурств персонала составлены с учетом возможности личного голосования на избирательных участках для каждого из специалистов.Энергетики будут находиться в режиме повышенной готовности вплоть до момента подписания протоколов на избирательных участках.