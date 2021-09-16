Восемь миллионов евро вложат в строительство завода итальянской керамики под Орлом

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В особой экономической зоне «Орел» появится завод по производству итальянской керамической посуды. В строительство и запуск инвестируют 8 миллионов евро. Презентация международного инвестиционного проекта состоялась 15 сентября на площадке бизнес-центра ТМК «Гринн».

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Инвестпроект презентовали Копрорация развития Орловской области и компания «Артико керамикс». На встрече присутствовали потенциальные покупатели керамических изделий: представители гостиничного и ресторанного бизнеса, торговых сетей и специализированных магазинов. Со стороны Орловской области инвесторов приветствовали директор Корпорации развития Николай Шин, руководитель Департамента промышленности Максим Петров, руководитель Управления труда и занятости Александр Сотников, заместитель мэра города Орла Алексей Степанов.

С итальянской стороны в режиме видеоконференции вышли на связь Джанлука Сторнелли, президент ассоциации инвесторов и предпринимателей APICI, с которой весной этого Корпорация развития Орловской области подписала соглашение о сотрудничестве и Федерико Полидори, член ассоциации, основной инвестор проекта по строительству завода керамической посуды в ОЭЗ «Орел». Непосредственно в зале Бизнес-центра присутствовал Артур Тоноян, генеральный директор компании -инвестора «Артико керамикс», являющийся и генеральным директором по связям с зарубежными странами ассоциации APICI.

Федерико Полидори выразил сожаление о том, что не мог присутствовать на встрече лично и подробно рассказал о будущем заводе. Подобный производства уже успешно функционируют в других странах мира, в Италии в том числе. Линейка «Ceramisia» включает в себя больше 16 тысяч видов керамических изделий разного назначения и ценового сегмента: от бытовых салатниц и тарелок, до керамических произведений искусства, от ресторанных сервизов до форм для запекания, стоящих на вооружении у хозяек в их домах. Это прочная посуда, которая изготавливается по запатентованной технологии особым способом. Ценник на такие изделия варьируется от нескольких евро до десятков тысяч. И в обозримом будущем завод по производству керамики будет запущен в ОЭЗ «Орел».

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- Производство в Орловской области позволит нам использовать местное сырье, а также привлечь местных жителей для обучения. Всего на заводе будут работать 150 человек. Двадцать из них должны будут пройти обучение управлению и работе в технических отделах, под руководством наших и итальянских, и российских специалистов. Это даст возможность максимально обеспечить наш рынок продукцией, произведенной в Орловской области с планом расширения до 2025 года и позволит увеличить количество рабочих мест до 300. А также построить в вашем регионе новые фабрики. Наш холдинг уже утвердил все финансовые составляющие проекта и все готово к его реализации, - отметил Федерико Полидори.

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Строительство завода в Орловской области позволит развивать и стимулировать сопутствующие отрасли. По словам инвесторам, появятся новые рабочие места в сфере перевозок, упаковки, продаж, добычи гипса, производстве металлоизделий. Также было отмечено, что на экологию региона возведение нового завода не повлияет негативно: производство керамической посуды является экологически чистым и безотходным.

Строительство завода начнется в марте 2022 года, от момента заключения договоренности о реализации инвестиционного проекта до запуска линии курировать проект будет Корпорация развития области.

- В настоящее время идет заказ оборудования в Италии, которое будет установлено на заводе, проектные решения привязаны к выбранной площадке в ОЭЗ, начал работу проектировщик. Корпус ориентировочно займет площадь от 4, 5 до 5 тысяч квадратных метров, а строительство при существующих технологиях может продлиться от полугода до восьми месяцев. В ближайшие месяц-два мы рассчитываем присвоить СТАТУС РЕЗИДЕНТА ОЭЗ ООО «Артико керамикс», - рассказал Николай Шин.

Орловская область выбрана для строительства такого крупного предприятия неслучайно. Регион удобен с точки зрения логистики, а также привлекательными для инвесторов оказались преференции, которые предлагаются резидентам ОЭЗ «Орел». Кроме того, как отметил Артур Тоноян, в регионе есть необходимое для производства изделий сырье и не станет вопроса с кадрами. Еще одной причиной для захода инвестора в орловский регион стал положительный опыт другой итальянской компании, долгие годы работающей на территории области.

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Кстати, вместе с производством керамической посуды в Орловской области будет построен и логистический центр.

- Мы зарегистрировали в Мценском районе еще одну компанию, «Артико логистик», которая займется строительством логистического центра. В него будут поставляться итальянское вино, различные итальянские продукты питания. Мы начали прорабатывать такой проект», - сообщил Артур Тоноян.

Ольга СУПОНЕВА