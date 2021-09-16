«Для нас это просто праздник!»: Многодетная семья дала старт социальной газификации на Орловщине

Впервые за 20 лет голубое топливо поступило в дом семьи Ельцовых.

Его эпицентром стал дом семьи Светланы и Алексея Ельцовых и их шестерых детей. Спустя 20 лет в их жилище бесплатно пришло газовое отопление, заработала газовая плита. Все это стало возможным благодаря программе социальной газификации, реализуемой «Газпромом».

Весной 2021 года Президент РФ Владимир Путин дал поручение обеспечить бесплатное подключение домовладений россиян до границ их участков. После этого для многих жителей сельской местности открылись новые возможности для комфортной жизни.

20 ЛЕТ ТОПИЛИСЬ ПЕЧКОЙ

Светлана и Алексей вместе уже много лет. Коренные селяне давно начали вить семейное гнездышко. 20 лет назад после свадьбы купили в Никольском старый ветхий дом, потихоньку начали обустраиваться, но сил и средств на подведение газа тогда не хватило. Вот и пришлось жить по старинке: дружно, но в постоянных заботах - как запасти дров, как дом протопить печкой. Особенно зимой. Тем временем семья росла. Сейчас Ельцовы воспитывают шестерых детей, четверых ребятишек они усыновили.

- Недавно мы начали расстраивать наш дом, чтобы всем хватило места, и тут узнали про программу бесплатной социальной газификации. Заинтересовались, конечно. Потом специалисты газовой службы в село приехали и рассказали, что до границ дома газификация бесплатно. Мы тогда сразу решились подать заявление на участие в программе, - рассказывает мама многочисленного семейства Светлана Ельцова.

Семья заключила с филиалом «Газпром газораспределение Орел» договор на подключение к сетям газораспределения в августе 2021 года, а уже через месяц получила голубое топливо.

- Газовщики очень быстро откликнулись на наше обращение. Спасибо им огромное за это. Без газа мы все 20 лет топили печку, а теперь у нас настоящий праздник, впервые запустим отопление, будет плита работать. Теперь нам будет гораздо комфортнее жить в нашем доме, - радостно говорит Светлана.

КУРС НА ГАЗИФИКАЦИЮ КАЖДОГО ДОМА

В этом году ООО«Газпром межрегионгаз Орел» четко обозначил свою главную задачу - привести ресурс в каждый дом и к 2026 году полностью завершить технически возможную сетевую газификацию региона.

Подключение газа в доме семьи Ельцовых дало старт социальной газификации в Орловской области. Знаковое событие не осталось без внимания первых лиц региона и газовой службы. Поздравить с долгожданным событием Светлану и Алексея приехали губернатор Андрей Клычков, спикер облсовета Леонид Музалевский и гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Орел» Александр Грачев.

- В свое время Орловская область была одним из первых регионов Центральной России, где «Газпром» стал активно реализовывать программу газификации. Теперь наша задача - довести газификацию сельской местности до возможного максимума. Я надеюсь, что подключение газа в дом семьи Ельцовых послужит примером эффективной работы и в дальнейшем. Сегодня мы с «Газпромом» специально прорабатываем каждый пункт плана по газификации, - подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Что касается программы догазификации, то план работы на ближайшую пятилетку уже определен.

- По всей Орловской области в программу социальной газификации входят около трех тысяч домовладений и квартир (из них около 2000 находятся на расстоянии до 200 метров от сетей газораспределения) в 550 населенных пунктах. В частности, в Свердловском районе до 2023 года планируется догазифицировать 41 домовладение в 13 населенных пунктах. Сейчас мы формируем план-график по подключению газа. Так мы будем четко понимать, какие домовладения и когда мы подключим, - сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Орел» Александр Грачев.

Кроме того, в рамках программы развития газоснабжения и газификации Орловской области на 2021 - 2025 годы орловские газовщики планируют построить межпоселковые газопроводы разной протяженности к поселку Григорово Болховского района (4 км), поселкам Новый Колодец и Новомихайловский Дмитровского района (3 км), деревне Барановка Свердловского района (5 км), деревне Раевка Покровского района (4,2 км), селу Подолянь Глазуновского района (2,5 км) и ряд других. Это также поможет ускорить газификацию частных домовладений сельчан. При этом инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 92,9 миллиона рублей.

На Орловщине около трех тысяч домовладений смогут принять участие в программе социальной газификации.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ДОГАЗИФИКАЦИЮ?

В настоящее время орловцы подали 320 заявок на участие в программе социальной газификации. При этом «Газпром» стремится к тому, чтобы люди как можно больше узнали о своем праве на бесплатное подведение газа к их земельным участкам.

- Мы и дальше будем продолжать информировать жителей, которые еще не подали заявки. В частности, мы организуем работу мобильных офисов прямо в населенных пунктах, - поясняет Александр Грачев.

Право на участие в социальной газификации имеют собственники домов, имеющие документы с правом собственности на дом и на земельный участок. А дом должен быть капитальной постройки с фундаментом.

Подать заявку на догазификацию своего домовладения можно несколькими способами: через сайт АО «Газпром газораспределение Орел» в личном кабинете, на портале Единого Оператора газификации, в едином центре предоставления услуг филиала АО «Газпром газораспределение Орел».

- Мы все прекрасно понимаем, что такое природный газ. Это совершенно другие условия для комфортной жизни. За более чем 60 лет работы газовой службы в Орловской области была проделана грандиозная работа. Только за последние 15 лет по программе «Газификация регионов РФ» в нашем регионе было построено 24 газопровода общей протяженностью почти 191 километр, и мы не намерены останавливаться на достигнутом и ждем новых заявок по социальной газификации, - говорит гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Орел» Александр Грачев.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ ТОЖЕ ОБЕСПЕЧАТ ГАЗОМ

Однако не только сельской местности необходима догазификация. Расстраиваются, расширяют свои границы города, появляются новые микрорайоны, и им тоже необходимо подключение к ресурсу. В частности, это Зареченский и Болховский микрорайоны Орла.

Поэтому помимо газификации сельской местности в Программу развития газоснабжения Орловской области на 2021 - 2025 годы входит также прокладывание новых газовых систем в облцентре.

- Значительным прорывом в газификации новых жилых комплексов обещает стать строительство газопровода «ГРС Мезенка-завод ОАО «ОСПАЗ», - поясняет Александр Грачев.

Новый газопровод позволит подключить промышленный кластер областного центра - индустриальный парк «Орел» к менее загруженной газораспределительной станции «Мезенка», разгрузить ГРС Орел-1 и подключить к объектам газовой инфраструктуры строящиеся многоквартирные дома и подвести его к земельным участкам для многодетных семей.