«Ни зернышка мимо»: каждой сельхозкультуре - своя жатка

Жатки Ростсельмаш просты, прочны и долговечны.

Уборочная кампания в Орловской области вышла на финишную прямую. Несмотря на непростые погодные условия, высокие температуры и сильные ливни - объем урожая зерна обещает быть хорошим и не опуститься ниже прошлогоднего рекорда в 4,5 млн тонн. Впереди уборка кукурузы, подсолнечника и бобовых культур. И важно не только вырастить урожай, но и вовремя и качественно его собрать, учитывая особенности и специфику каждой культуры. В этом вопросе на помощь аграриям приходит надежная уборочная техника Ростсельмаш.

Жатки для бобовых: ни стручка на землю!

В Орловской области бобовые - одни из наиболее маржинальных и стабильных культур для местных сельхозпроизводителей. В последние годы особым спросом пользуется соя, поэтому многие хозяйства увеличивают посевы. Но у нее есть свои особенности - достаточно низкое крепление бобов относительно поверхности почвы. По мнению аграриев, собрать урожай полностью помогает хорошая специализированная жатка. Это один из важных компонентов зерноуборочного комбайна. Именно она является начальным этапом на пути урожая с поля на наши столы.

К примеру, на аграрном предприя-тии «Октябрьское» Малоархангельского района Орловской области в этом году из 3000 га 1000 га занимают посевы сои. По словам директора Валентина Ревякина, поля пришлось пересевать вместо погибших озимых. Бобовая культура не подвела, в планах собрать по 25 - 27 центнеров с гектара. Для качественной уборки приобрели специализированную жатку низкого среза FLOAT STREAM 700. Эта техника разработана с учетом уборки всех возможных сортов, в том числе полеглых растений. Подходит для скашивания зерновых, колосовых, крупяных, зернобобовых культур и льна. Высота среза в ней регулируется в пределах от 3 см. Пальцы граблин мотовила жатки из высокопрочного пластика выдерживают температурные колебания до -15 °С.

- Соя растет низко, стручки находятся где-то на расстоянии 10 - 12 сантиметров от земли. Раньше мы использовали жатку, приспособленную под пшеницу, это оказалось невыгодным: нижние стручки не захватывались, потери составляли где-то 25% урожая. Требовалось менять технику. Наше предприятие работает с 2006 года, и мы не раз приобретали агромашины в компании Ростсельмаш. Ежегодно посещаем их демонстрационные показы техники. Там и увидели образцы жаток для сои. Решили приобрести, поскольку знаем компанию и доверяем ей. Результат превзошел ожидания, - поделился Валентин Ревякин.

Жатки для кукурузы: початок в барабан, а стебель в труху!

Не зря говорят, что кукуруза - царица полей. В Орловской области осваивают для нее новые площади, а для повышения урожайности культивируют новые сорта и гибриды. Она пользуется стабильным спросом не только на отечественном, но и на международном рынке зерна.

Для аграриев в специализированных приспособлениях для комбайновой уборки кукурузы на зерно Ростсельмаш разработал несколько вариантов соответствующих адаптеров.

Популярностью пользуется серия 4-, 5-, 6-, 8- и 12-рядных кукурузных жаток ARGUS. Адаптеры оснащены руслами с протягивающими вальцами, расстояние между которыми регулируется в пределах 22 - 42 мм, позволяя настраивать технику для уборки растений с различной толщиной стебля. Початки аккуратно отрезаются, а высота стерни после работы жатки составляет всего 25 см.

Кукуруза стоит на втором месте по посевам в компании «Октябрьское». Культура в этом году занимает 500 гектаров. По предложению официального дилера Ростсельмаш в Орловской области директор Валентин Ревякин решил попробовать в уборке данной культуры также специализированную жатку:

- ARGUS 870 проста и универсальна в эксплуатации, с поставленными задачами справляется отлично. Хорошо то, что после работы в поле не остается стеблей - ножи режут их и измельчают. Планируем приобрести в хозяйство еще одну, с моделью определяемся. Также специализированную жатку мы приобрели еще и для сбора подсолнечника. А это уже говорит о многом!

Поскольку в хозяйствах региона аграрии работают, как правило, с несколькими сортами кукурузы, в том числе и гибридами, Ростсельмаш предлагает использовать обновленную версию ARGUS R и модели ARGUS F (с передним измельчителем) 6-, 8- и 12-рядного исполнения. Эти адаптеры позволяют убирать урожай также на междурядьях 70 и 75 см. Благодаря удлиненной конструкции вальцев до 500 мм жатки срезают початки на высоте 40 см, что особенно важно в работе с низкорослыми сортами и полеглыми культурами. А для высокопроизводительных комбайнов подойдут жатки CORN STREAM.

Жатки для подсолнечника: уборка без потерь

Подсолнечник - незаменимая культура в развитии масложировой отрасли нашей страны. Сельскохозяйственные предприятия, специализирующиеся на подсолнечнике, как правило, заблаговременно заключают договоры с маслоэкстракционными заводами на определенное количество поставок. И, естественно, для них потерять урожай по техническим причинам крайне недопустимо. На помощь аграриям приходит Ростсельмаш.

Аграрное предприятие «Пульс Агро» - одно из крупнейших в Верховском районе Орловской области. Площадь посевов составляет 10 000 гектаров. Под подсолнечник в этом году отдано 2350 гектаров. Организация - один из ведущих поставщиков Орловского маслоэкстракционного завода.

По словам директора компании Николая Андреева, в этом году они надеются собрать хороший урожай - 35 - 37 центнеров с гектаров. А чтобы не было потерь, в работе применяют адаптеры серии FALCON 1270.

Эта линейка представлена 4-, 6-, 8- и 12-рядковыми жатками, которые позволяют убирать до 9,7 т подсолнечника при урожайности 20 ц/га и скорости движения комбайна до 9 км/ч.

Ленточные транспортеры, установленные в моделях данной серии, обеспечивают бережное отношение к семенам и сокращают потери вследствие осыпания. Благодаря специальной форме входных каналов между лифтерами корзинки наклоняются над транспортером, и семена попадают прямо на ленту.

- С компанией Ростсельмаш мы работаем с 2010 года. Всегда приобретаем технику этого производителя, начинали с комбайнов. Специа-лизировались на ячмене, озимых, затем стали выращивать сою и подсолнечник. Приобрели несколько жаток. Что касается подсолнечника, то мы высаживаем разные сорта. К примеру, дней через десять ранние уже начнем убирать. Специфика специализированной жатки в том, что она идет строго по рядам, захватывает шляпку подсолнечника из любого положения, а стебель остается на месте. Это позволяет избежать не только потерь, но и брака, - рассказал Николай Андреев.

Для уборки подсолнечника с различной шириной междурядий Ростсельмаш предлагает серию безрядковых адаптеров SUN STREAM. Эти жатки с шириной захвата 4,9 / 5,6 / 6,5 / 7,8 / 9,2 / 10,5 метра обеспечивают аккуратную уборку в условиях сложного рельефа и при этом минимизируют потери.

При этом специализированные жатки Ростсельмаш достаточно просты в настройках и уходе, прочны и долговечны. Они обеспечивают бесперебойную работу, высокую производительность и, как следствие, качественный сбор урожая в сжатые агрономические сроки, что подтверждают орловские сельхозпроизводители.

Ирина Шабанова.