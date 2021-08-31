Регоператор «Зеленая роща» закупает новые контейнеры

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На сегодняшний день в Орловской области оборудовано 5 734 контейнерные площадки. На них установлено 19 758 ёмкостей для сбора ТКО. По результатам инвентаризации, которую регоператор начал в июле, 2/3 контейнерного парка требует обновления, замены или ремонта.

Решать сложившуюся ситуацию региональный оператор намерен не только закупкой новых ёмкостей. В июле в «Зелёной роще» был создан ремонтный цех. С момента начала его работы отремонтировано 60 контейнеров и 5 бункеров.

«Вся инфраструктура обращения с отходами нуждается в совершенствовании. Нужно по-новому обустраивать контейнерные площадки и создавать условия для эффективной работы всех участников процесса. Работа по модернизации инфраструктуры сферы обращения с отходами в регионе будет продолжена», - сообщил Александр Муромский, директор УК «Зеленая роща».