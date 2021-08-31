Причиной гибели рыбы в орловской реке Крома стали удобрения

Рыба в реке Крома погибла из-за удобрений Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области возбуждено уголовное дело после массовой гибели рыбы в реке Крома Сосковского района. Установлено, что живность умерла из-за попавших в водоем органических удобрений с ближайшей свинофермы.

ЧП случилось неделю назад, 22 августа, неподалеку от деревни Кирово. Местные жители заметили, что кверху брюхом в водоеме плавает огромное количество умершей рыбы. Люди забили тревогу, информация получила общественный резонанс. Проверку организовали профильные ведомства и в итоге она привела к уголовному делу. Как оказалось, органические удобрения – навоз, проходящие из специальных лагун по шланговым системам на поля, попали в реку из-за повреждения шланга. Шланги эти принадлежат крупному животноводческому комплексу «Знаменский СГЦ».

- Обнаружено загрязнение поверхностных вод данной реки в результате образовавшегося повреждения магистрального шланга, по которому осуществлялась перекачка жидких органических удобрений на поля сельскохозяйственного назначения. В результате прорыва технологического оборудования и сброса на рельеф местности жидких органических удобрений произошло загрязнение поверхностных вод реки Крома, что явилось причиной массовой гибели рыбы, - рассказал «Комсомолке» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ в Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье 250 УК РФ: загрязнение поверхностных вод. Но, вероятно, одним уголовным делом эта история не закончится. По предварительной информации, технологические шланги, по которым навоз перекачивается на поля, некто повредил намеренно. Сотрудники агрокомплекса обратились в полицию, правоохранительное ведомство сейчас проводит проверку.

- Насколько я владею информацией, сейчас назначена экспертиза, поврежденные участки шланговой системы переданы в полицию. Авария была устранена в короткий срок, но, конечно, то, что случилось - ужасно, страшно, - прокомментировал ситуацию корреспонденту «КП» Александр Нестеров, главный инженер Знаменского СГЦ.

Редакция «КП-Орел» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.