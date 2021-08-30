Бастрыкин поручил проверить расстрел мирного населения нацистами «Украинской компании» в Орловской области

В военные годы бывшие советские офицеры-предатели расстреляли мирное населения в Знаменском районе. Фото: СК по Орловской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить расстрел мирного населения в Орловской области нацистами из числа предателей: ФСБ рассекретила документы, фиксировавшие события военного времени. Следователям предстоит установить, как действовала банда «Украинская компания» и какие преступления числятся за ее членами во главе с предводителем Николаем Мирошниченко, по прозвищу Гетман.

В рассекреченных УФСБ документах отражены детали зверств нацистов. Николай Мирошниченко сдался в плен в 1941 году, а в 1942 году был создан карательный отряд «Украинская компания», в него вошло около полусотни человек. Его и возглавил Мирошниченко. В состав руководства вошли и другие бывшие советские командиры: Иван Баюров, Иван Зеркаль, командир Алексей Пересыпкин.

В 1942 году под командованием Баюрова были расстреляны жители деревень Знаменского района Орловской области. В этом же районе члены «Украинской компании» расстреляли жителей деревень Пешково, Сенак, Узкой, Каменки, поселка Веселого и других населенных пунктов. Погибли от рук нацистов женщины, пожилые люди, дети. Место предполагаемого расстрела установлено и захоронения установлено. Сейчас здесь работают следователи-криминалисты.

- Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены останки двух погибших, проведение осмотра продолжается. По завершении осмотра запланировано назначение судебно-медицинских, генетических экспертиз. УФСБ России по Орловской области поручено установление очевидцев преступления, родственников погибших, - рассказал «Комсомолке» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Не исключено, что проверка обернется уголовным делом, которое будет не первым подобным в Орловской области. Так, летом 2020 года поисковики обнаружили на территории Должанского и Шаблыкинского районов останки мирных жителей, с которыми жестоко расправились фашисты. В Должанском районе 4 человеческих скелета с множественными прижизненными повреждениями фактически были пронизаны следами от выстрелов. А в Шаблыкинском районе из земли удалось поднять останки 14 человек. Тогда уголовное дело возбуждено по 105 статье УК РФ: убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.