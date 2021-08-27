«Ростелеком» построил телеком-инфраструктуру для общественной организации «Радость моя» в Орле

В офисе организации, где реализуется проект психологической поддержки и реабилитации детей, перенесших онкозаболевание, и их семей, специалисты провайдера провели волоконно-оптические линии связи, смонтировали и подключили коммутационное оборудование. Это позволило предоставить доступ в интернет для сотрудников заказчика и развернуть публичную Wi-Fi-сеть с СМС-авторизацией для посетителей.

Наталья Апалькова, председатель ОРОО помощи детям с онкогематологическими заболеваниями во имя Преподобного Серафима Саровского «Радость моя»:

«“Радость моя” создана в прошлом году по инициативе врачей и родителей пациентов отделения детской онкологии НКМЦ имени З. И. Круглой в Орле. Наша организация реализует адресные и системные проекты, которые помогают детям с онкологией получить необходимую помощь. В частности, проект “Центр Радости”, в рамках которого мы проводим занятия по арт-терапии, музыкотерапии, устраиваем благотворительные акции. Благодаря пожертвованиям спонсоров помогаем в лекарственном обеспечении маленьких пациентов. Беспроводная сеть расширит технологические возможности наших сотрудников и позволит создать комфортные условия для проведения различных мероприятий. Так вместе с “Ростелекомом” мы выполняем очень важное, благое дело для детей с тяжелым заболеванием».

Руслан Петрищев, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Мы гордимся возможностью выступить телекоммуникационным партнером детского центра “Радость моя”. “Ростелеком” обладает большим опытом и реальными возможностями по организации услуг связи. Наши специалисты оперативно построили оптический канал и подключили “Wi-Fi для бизнеса”. Цифровые сервисы помогают заказчику взаимодействовать с партнерами, благотворителями и государственными структурами».

Сервис «Wi-Fi для бизнеса» от «Ростелекома» — организация телекоммуникационной инфраструктуры, доступ к цифровой платформе с возможностью мониторинга данных и настройка сценария авторизации пользователей. Решение позволяет организовать две сети доступа: закрытую, с возможностью подключения через пароль – для сотрудников, и открытую – с защищенной авторизацией по СМС, номеру 8 800 или через портал государственных услуг. Сервис предполагает размещение информационных и рекламных материалов на стартовой странице подключения.

Узнать об услуге «Wi-Fi для бизнеса» можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 200 30 00.

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