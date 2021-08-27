На 2 миллиона 300 тысяч рублей развели орловчанку телефонные мошенники

Орловчанку обманули по телефону на 2 миллиона рублей Фото: Ольга СУПОНЕВА

На 2 миллиона 340 тысяч рублей развели орловчанку телефонные мошенники. Женщина поверила лжи преступников, взяла на свое имя огромный кредит и все деньги перевела аферистам.

Мошенники не действовали по какой-то новой схеме. Один из преступников позвонил своей 48-летней жертве и представились полицейским. Он убедил женщину, что якобы в Москве на ее имя кто-то пытался взять кредит по доверенности. Эту попытку, неизвестный скрылся, но махинацию мог повторить - такой оказалась придуманная аферистами история. И орловчанка поверила в нее. А через некоторое время ей позвонили уже якобы из банка. Мошенники предложили орловчанке отработанную схему: чтобы ее счет остался в безопасности, женщине нужно самой оформить кредит, а деньги перевести на четыре якобы "безопасных счета". 2 миллиона 340 тысяч рублей заняла горожанка в банке и перевела эти деньги преступникам. И лишь потом она поняла, что стала жертвой обмана.

- По данному факту следственным отделом СУ УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления и установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полиция в очередной раз предупреждает орловцев: не верьте звонящим незнакомцам, кем бы они не представлялись и с каких бы номеров не звонили. Мошенники часто используют подменные номера, которые могут совпадать с реальными номерами банка или отдела полиции. Единственное верное решение в подобной ситуации - немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк, при этом номер телефона нужно набрать заново, а не перезванивать на сохранившийся в списках звонков входящий.

Если звонящие представились сотрудником банка или правоохранительных органов, и сообщили, что с вашей карты произошло списание денежных средств, выполнен вход в личный кабинет, либо на вас оформили или пытаются по вашим персональным данным оформить кредит, знайте – это мошенники.